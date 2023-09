Concorrente di Tu sì que vales insulta Sabrina Ferilli: “Questa è l’Italietta che rappresenta” Elisabetta, protagonista della puntata di Tu sì que vales di sabato 23 settembre, arriva in studio per illustrare le posizioni del kamasutra ma, sentendosi presa in giro, si arrabbia con Sabrina Ferilli arrivando a insultarla: “Questa è l’Italietta che lei rappresenta”.

A cura di Stefania Rocco

Una concorrente di Tu sì que vales ha insultato Sabrina Ferilli nella puntata di sabato 23 settembre. Elisabetta era arrivata in trasmissione per illustrare le posizioni del kamasutra ma il suo intervento è apparso privo di mordente tanto da non potersi nemmeno definire una performance. Ha però intrattenuto il pubblico in studio e a casa in virtù della lite con Ferilli che ha fatto il possibile per non raccogliere le provocazioni della donna.

Perché Elisabetta è arrivata a Tu sì que vales

“Mi chiamo Elisabetta e vengo da Roma. Sono venuta qui a portare un argomento che mi appassiona da 27 anni e di cui sono un’esperta: il kamasutra. Mi sono iscritta a questa trasmissione per divulgare la mia passione. Dire che è un manuale delle posizioni è sminuirlo”, ha detto la concorrente appena entrata in studio, illustrando i motivi della sua presentazione ma il pubblico ha riso e rumoreggiato tanto da infastidirla. Ferilli è intervienuta per spezzare una lancia a suo favore. “Guardi solo me. Su queste cose serie guardi solo me”, le ha detto ma la donna è apparsa spazientita: “Io la guardo ma anche lei facendo così mi mette in ridicolo”.

Ad aggiungere il carico è stata Maria De Filippi: “Ha ragione signora. Quando uno parla di queste cose serie poi si torva sempre una Ferilli che ride”. Quando anche Rudy Zerbi ha azzardato una battuta, Elisabetta ha minacciato: “Se continuiamo con le battute, mi chiudo. Ma io me lo immaginavo con queste posizioni che per voi, forse, sono ginnastica. Se non si ha conoscenza di questo libro, dopo i 25 anni il sesso non si fa più. Diventa ginnastica fatta male”. Ferilli, a quel punto, ha provato a mantenersi seria ma Elisabetta ha continuato a non gradire: “Lei continua a ridere. Mi chiedo che cosa sto a fare qua. Mi sento presa in giro”. Quando Sabrina, ormai spazientita, si è lamentata del tempo perduto senza che la performance arrivasse al dunque, il pubblico l’ha applaudita e l’attrice ha provocato la concorrente: “Vede? Il pubblico è capra come me”. “Questa è l’Italia”, è esplosa quindi Elisabetta, “L’Italietta che lei rappresenta”.

Sabrina Ferilli: “Le posizioni del kamasutra mai fatte nemmeno a 20 anni”

Elisabetta è uscita dallo studio e Ferilli ha commentato divertita alcune delle posizioni proposte dal kamasutra: “Manco a 20 anni facevo queste posizioni. Se me le chiedevano, ci rimanevo pure male. Ho sempre fatto cose classiche”. Elisabetta è rientrata in studio poco dopo ma è apparsa più infastidita di qualche minuto prima. Dopo avere battibeccato di nuovo con l’attrice, è uscita definitivamente tra i fischi del pubblico.