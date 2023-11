Samuele Palumbo è il vincitore di Tu sì que vales 2023 Samuele Palumbo è il vincitore della decima edizione di Tu sì que vales, andata in onda sabato 18 novembre in diretta su Canale5. A decretare la vittoria è stato il pubblico a casa attraverso il telefoto.

A cura di Stefania Rocco

Il baby violinista Samuele Palumbo è il vincitore di Tu sì que vales. Il trionfo è arrivato nella puntata che conclude la decima edizione, andata in onda sabato 18 novembre in diretta su Canale5. A eleggere il vincitore (il cui premio è stato ritirato dalla madre. Samuele, in quanto minorenne, non può essere in video dopo la mezzanotte) è stato il pubblico a casa che ha votato per la vittoria attraverso il telefoto. A stabilire la rosa dei 16 finalisti erano stati, invece, i voti dei giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e di Sabrina Ferilli, rappresentante del pubblico in studio. Il vincitore ha portato a casa un montepremi di 100mila euro in gettoni d'oro. Con la puntata di questa sera si conclude l’edizione capitanata dai conduttori Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

La gara e i vincitori delle quartine

La gara che ha condotto all'elezione del vincitore è stata articolata in 4 gironi, composti ognuno da 4 talenti in gata. A partecipare alla prima quartina sono stati i Messoudi Brothers, il Duo Paradise, Giulia Catena e gli Showproject. La più votata dal pubblico è stata Giulia Catena che ha guadagnato l'accesso alla finalissima. La seconda quartina ha visto sfidarsi tra loro Samuele Palumbo, Les French Twins, Duo Vita e i Fresh ‘n' Clean. A passare il turno è stato Samuele Palumbo che ha guadagnato la finalissima. La terza quartina è risultata essere composta da Amedeo Abbate, Mystery of Gentlemen, Tonino Cristiano e il Duo Just Two Man. Si è guadagnato l'accesso alla fase successiva Amedeo Abbate. La quarta e ultima quartina è risultata essere composta dai Ramadhani Brothers, Fabio Piacentini, Enzo Weyne ed Enzo Pebre. A passare il turno è stato Fabio Piacentini. Il premio Freshness del valore di 30 mila euro offerto da Vigorsol è stato vinto da Amedeo Abbate.

I 16 finalisti di Tu sì que vales

Ad accedere alla finalissima di Tu sì que vales sono stati 16 talenti tra acrobati, ballerini, cantanti, musicisti e comici. Tutti avevano ricevuto i sì dei quattro giudici oltre al 100% dei voti da parte della giuria popolare rappresentata da Sabrina Ferilli. Di seguito la lista dei finalisti che hanno avuto accesso alla finale della decima edizione del talent show:

Enzo Weyne, illusionista; Duo Vita, acrobati con il cerchio; Messoudi Brothers, giocolieri e spogliarellisti; Les French Twins, illusionisti informatici; Duo Paradise, atleti; Samuele Palumbo, bambino violinista; Mystery of Gentleman, acrobati; Duo Just Two Men, acrobati; Ramadhani Brothers, atleti; Showproject, ginnasti; Enzo Pebre, acrobata; Giulia Catena, cantante e ventriloqua; Tonino Cristiano, batterista; Fabio Piacentini, cantante; Fresh ‘n' clean, ballerini; Amedeo Abbate, comico.

Pietro Failla, il cameriere ballerino, è il vincitore della Scuderia Scotti

Pietro Failla

Il vincitore della Scuderia Scotti è stato scelto tra i tre “talenti” in gara per il riconoscimento. Al vincitore Pietro Failla (il cameriere ballerino che con la sua esibizione fece commuovere Gerry Scotti), si sono affiancati Massimo Cammarata e Italo Arienti.