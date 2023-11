Gerry Scotti ha svelato perché si è commosso a Tu sì que vales: si tratta di una persona a lui cara Sabato scorso, durante la puntata di Tu sì que vales, Gerry Scotti era scoppiato in lacrime per l’esibizione di Pietro Failla, il cameriere ballerino, ma non aveva voluto spiegare perché. Adesso ha raccontato tutta la verità.

Gerry Scotti ha finalmente svelato perché si è messo a piangere durante l'esibizione del cameriere ballerino Pietro Failla, nel corso della puntata di sabato 11 novembre a Tu sì que vales. Il conduttore ha chiarito la sua posizione nel corso della rubrica consueta che tiene su TikTok: Roba che Scotti. Sabato scorso quando ha visto questo cameriere si è sciolto in lacrime perché c'è stato qualcosa che lo ha riportato indietro nel tempo: è qualcosa di molto triste.

Perché Gerry Scotti si è commosso

Gerry Scotti aveva abbracciato forte Pietro Failla, il cameriere ballerino di Tu sì que vales, e non era riuscito a trattenere le lacrime davanti a una platea emozionata quasi quanto lui. Anche i giudici Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Maria De Filippi sono rimasti stupiti da quanto successo. Decisamente interessante la storia che c'è dietro questo gesto di Gerry Scotti che ha ammesso di aver avuto persino giornalisti e gente per strada che voleva sapere come mai si fosse commosso e avesse pianto così tanto.

Pietro Failla, il cameriere ballerino, ha fatto scalpore a Tu Si que vales e ha fatto stupore il fatto che io mi sia commosso quasi alle lacrime. La risposta vera, che mi hanno chiesto tutti, gente per strada e persino giornalisti, è che io mi commuovo sempre quando vedo una persona semplice che si commuove per dei sentimenti semplici. Questa è la gran parte della verità della risposta che vi devo fare.

Ma c'è una seconda verità più importante, ecco quale.

C'è un ricordo particolare: una persona che non c'è più

La seconda motivazione che Gerry Scotti ha preferito tenere per sé riguarda il suo passato: Gerry Scotti ha pianto perché quel ragazzo gli ha ricordato un cameriere buffo e divertente di una pizzeria, una delle prime che Gerry Scotti ha frequentato in vita sua. Era nata un'amicizia. Questo cameriere, purtroppo, è morto.

La seconda motivazione che non ho potuto dire su due piedi e che improvvisamente sentendolo parlare, mi ha ricordato un cameriere di una pizzeria che era buffo e divertente, probabilmente è stato il primo cameriere a cui ho chiesto una pizza e anche il conto. Questa persona purtroppo non c'è più e questo cameriere mi ha ricordato quella persona. Scusate se mi sono commosso.

Tu sì que vales rappresenta per molti un grande sogno, un punto di partenza. Gerry Scotti è consapevole di quante storie, di quanta varia umanità passa in questo programma ed è per questo motivo che quando incontra qualcuno che rappresenta quei valori che lui incarna da sempre, non riesce a trattenere le lacrime.