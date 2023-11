La finale di Tu sì que vales 2023: la lista dei finalisti, il montepremi e come votare il vincitore Sabato 18 novembre, in diretta su Canale5 la finale della decima edizione di Tu sì que vales. La lista dei finalisti, i tre concorrenti della Scuderia di Gerry Scotti, i premi in palio e come votare il vincitore.

A cura di Daniela Seclì

La finale di Tu sì que vales 2023

Sabato 18 novembre, in diretta su Canale5 la finale di Tu sì que vales 2023. L'ultima puntata della decima edizione del programma si terrà presso il teatro 8 degli Studi Titanus Elios di Roma. Conducono Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. In giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Con loro, come voce del popolo, Sabrina Ferilli. Per il vincitore in palio un montepremi da 100 mila euro in gettoni d'oro, ma sono disponibili altri tre premi. Ecco la lista dei finalisti e dei frizzanti talenti della Scuderia Scotti.

Chi sono i finalisti di Tu sì que vales

Ad aggiudicarsi un posto in finale, i concorrenti che hanno ricevuto quattro sì dai giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto e il 100% dei voti dalla giuria popolare rappresentata da Sabrina Ferilli. Ecco la lista dei finalisti che si contenderanno il titolo di vincitore di Tu sì que vales 2023 nel corso della finale in onda sabato 18 novembre:

Enzo Weyne, un'illusionista;

Duo Vita, acrobati con il cerchio;

Messoudi Brothers, giocolieri e spogliarellisti;

Duo Artur & Esmira, acrobati;

Les French Twins, illusionisti informatici;

Duo Paradise, atleti;

Samuele Palumbo, bambino violinista;

Mystery of Gentleman, acrobati;

Duo Just Two Men, acrobati;

Dimitry Politov, pole dancer;

Ramadhani Brothers, atleti;

Showproject, ginnasti;

Enzo Pebre, acrobata;

Amedeo Abbate, comico.

I tre talenti della scuderia Scotti arrivati in finale

I finalisti della Scuderia di Gerry Scotti

In finale spazio anche ai tre concorrenti che hanno colpito Gerry Scotti e sono entrati di diritto nella sua scuderia. Gli spettatori avranno modo di rivedere:

Italo Arienti;

Massimo Cammarata;

Pietro Failla, che con la sua esibizione fece commuovere Gerry Scotti.

Quanti soldi si aggiudicherà il vincitore di Tu sì que vales

L'ultima puntata di Tu sì que vales in onda il 18 novembre

Dopo che tutti i concorrenti si saranno esibiti portando sul palco l'espressione massima del loro talento, verrà decretato il vincitore della decima edizione del programma di Canale5. Chi riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria, si porterà a casa un ricco montepremi del valore di 100.000 euro in gettoni d'oro. Il vincitore della Scuderia di Gerry Scotti, invece, si aggiudicherà un viaggio per due persone. Infine, verrà assegnato il premio Freshness offerto da Air Action Vigorsol: 30 mila euro a un concorrente che avrà presentato un'esibizione fuori dagli schemi, scelto dalla giuria e dai conduttori

Come votare il vincitore della decima edizione di Tu sì que vales

Come votare il vincitore della decima edizione di Tu sì que vales

A votare il vincitore della decima edizione di Tu sì que vales sarà il pubblico da casa. Sono disponibili tre modalità di voto:

inviando un sms al numero 477.000.4;

accedendo al sito www.wittytv.it;

tramite app wittytv e app Mediaset Infinity.

Nel messaggio si dovrà indicare il nome o il codice assegnato al concorrente prescelto.