Morto l’attore Andrea Iovino: era il fratello di Giovannino, disturbatore di Tu sì que vales Andrea Iovino, l’attore comico comparso a Made in Sud e nel cast del Pinocchio di Matteo Garrone, era il fratello di Giovannino, disturbatore di Sabrina Ferilli a Tu sì que vales. I due fratelli provengono dalla medesima compagnia teatrale.

A cura di Stefania Rocco

Andrea Iovino, l’attore comico scomparso a soli 38 anni dopo essere diventato noto per la partecipazione a Made in Sud e alle riprese del film Pinocchio di Matteo Garrone, era il fratello di un altro volto noto. A piangerne la scomparsa anche Giovanni Iovino, altro attore diventato popolare per la partecipazione a Tu sì que vales. Giovanni è, infatti, Giovannino, il disturbatore di Sabrina Ferilli.

Andrea e Giovanni Iovino attori nella stessa compagnia teatrale

Andrea e Giovanni Iovino sono entrambi originari di Nola, il paese in provincia di Napoli in cui sono stati celebrati i funerali dell’attore scomparso. Sempre a Nola è nata la compagnia teatrale Picariello della quale facevano parte entrambi i fratelli. Proprio a partire dalla Picariello, Andrea e Giovanni avevano cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. La popolarità, per entrambi, era arrivata nel 2020 con l’ingresso nel cast del film Pinocchio, di Matteo Garrone. Per il grande schermo, i fratelli Iovino avevano recitato fianco a fianco. “È stata un’ esperienza straordinaria”, avevano commentato gli attori una volta terminate le riprese del film, “arricchente sul piano professionale, ma soprattutto unica sul piano umano, visto che abbiamo avuto modo di condividere emozioni e lavorare fianco a fianco con attori del calibro di Gigi Proietti e Massimo Ceccherini”.

Giovanni – meglio conosciuto come il disturbatore di Tu sì que vales Giovannino – aveva prestato il volto a doversi personaggi nel teatro dei burattini e, in particolare, al Pulcinella che compare al fianco di Mangiafuoco. Andrea, invece, era stato uno degli spettatori del teatro dei burattini. Successivamente, era approdato tra i comici di Made in Sud, trasmissione del cui cast ha fatto parte a lungo.

L'annuncio della famiglia e il silenzio del fratello Giovanni

Il manifesto funebre che annuncia la scomparsa di Andrea Iovino

È stata la famiglia Iovino ad annunciare la notizia della scomparsa di Andrea, nelle persone del padre Giuseppe, della madre Maddalena Cutolo, dei fratelli Giovanni e Antonietta, della moglie Ornella insieme ai loro figli Clarissa, Chloè, Andrea e Maddalena, e della nonna Caterina. I funerali di Giovanni Iovino si sono svolti a Nola oggi 6 novembre.