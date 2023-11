I funerali dell’attore Andrea Iovino lunedì 6 novembre a Nola. I messaggi: “Uomo giusto e onesto” Cordoglio per l’attore Andrea Iovino, prematuramente scomparso a 38 anni. I funerali a Nola, la sua città.

A cura di Redazione Napoli

I funerali di Andrea Iovino, l'attore napoletano prematuramente scomparso oggi all'età di 38 anni avranno luogo lunedì 6 novembre alle ore 14.30, partiranno dal Rione Olivieri di Nola, lì dove il giovane artista risiedeva.

Sui manifesti a lutto il messaggio voluto dalla famiglia per ricordare Andrea è: «uomo giusto e onesto» ed è quello che molti ripetono in queste ore. Maturità classica, attore cabarettista, basso di statura (ma non affetto da nanismo) sposato con Ornella, quattro figli, fu notato dal regista Matteo Garrone e insieme al fratello Giovanni lavorò nel film "Pinocchio", traposizione cinematografica della celebre fiaba di Collodi. Volenteroso e talentuoso attore della compagnia teatrale di Nola, a detta di amici e conoscenti era attivo non solo nel mondo artistico ma anche in quello sociale, visto che dava una mano ogni qual volta veniva richiesta la sua presenza. Andrea Iovino era stato poi volto di "Made in Sud", la popolare trasmissione televisiva di cabaret meridionale andata in onda sulla Rai. Poi , a teatro con "Masaniello Revolution", spettacolo di Sal Da Vinci e Ciro Villano.

Scrive la cantante Giusy Attanasio per ricordarlo ed esprimere cordoglio:

