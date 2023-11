L’attore Andrea Iovino morto a 38 anni: aveva partecipato a Made in Sud e al Pinocchio di Garrone Originario di Nola, nel Napoletano, Andrea Iovino aveva 38 anni: non sono note le cause della sua morte. Tanti i messaggi di cordoglio che sono apparsi sui social questa mattina, quando la notizia si è diffusa.

A cura di Valerio Papadia

Lutto nel mondo dello spettacolo napoletano: è morto l'attore Andrea Iovino; aveva 38 anni, le cause del decesso non sono note. Originario di Nola, nella provincia partenopea, Iovino era noto sulla scena napoletana per aver partecipato al famoso programma comico Made in Sud; nella sua carriera, inoltre, l'attore aveva preso parte anche al film Pinocchio dell'acclamato regista Matteo Garrone. Tra le esperienze più recenti, alla fine del 2022, Andrea Iovino aveva debuttato al Teatro Augusteo di Napoli con lo spettacolo "Masaniello Revolution" del cantautore partenopeo Sal Da Vinci.

Tanti i messaggi che questa mattina, quando la notizia della sua morte è diffusa, sono comparsi sui social network. "Riposa in pace Andrè. Un amico, un collega con cui ho condiviso uno dei periodi più belli della mia vita in un luogo magico, che si chiama ‘Teatro', un posto in cui Andrea con la sua grande artisticità ha saputo far divertire decine di migliaia di persone, regalando sorrisi e spensieratezza. Una persona umile e di grande talento. Buon viaggio" recita uno dei tanti messaggi.

E ancora: "Una passione per il teatro condivisa, risate, lacrime e ansie, con te era tutto uno spettacolo e non me la sento di dirti addio, ma ti dico Buon Viaggio amico mio ci ritroveremo un giorno sul palco celeste a far sorridere gli Angeli" recita un altro messaggio.