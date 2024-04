video suggerito

È morto il terzo ferito nell’incidente che ha ucciso i due carabinieri: deceduto Cosimo Filantropia, 75 anni Il 75enne era ricoverato in ospedale da 8 giorni dopo l’incidente a Campagna, in provincia di Salerno, dove sono morti i due carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferraro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le vittime, Domenico Ferraro e Francesco Pastore

È morto il terzo ferito nell'incidente che ha ucciso i due carabinieri a Campagna, in provincia di Salerno, domenica 7 aprile scorso. Cosimo Filantropia aveva 75 anni ed era pensionato: era ricoverato in ospedale da 8 giorni, dopo essere rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto a Campagna domenica scorsa, dove hanno perso la vita i due carabinieri pugliesi Francesco Pastore e Francesco Ferraro, di 24 e 27 anni . Un altro lutto, purtroppo, scuote la cittadina del Salernitano. Il 75enne pensionato era alla guida di una terza vettura che era rimasta coinvolta nello scontro tra il Suv e la gazzella dei carabinieri. Le sue condizioni erano subito apparse gravi. Purtroppo, l'uomo non ce l'ha fatta. Si è spento dopo una settimana di ricovero presso l'Ospedale di Battipaglia. Sale, quindi, a tre il bilancio delle vittime dell'incidente avvenuto nella notte di domenica 7 aprile 2024.

Il luogo dell'incidente

La 31enne Nancy Liliano indagata per omicidio stradale: positiva a droga e alcol

La 31enne, Nancy Liliano, che era alla guida del Suv Range Rover è risultata positiva ai primi test tossicologici e alcolemici, che sono stati confermati da successive analisi. La donna, che ha precedenti per droga, è indagata per omicidio stradale dalla Procura di Salerno, che coordina le indagini affidate alla polizia stradale di Eboli. La donna che guidava il Suv è stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata a casa negli scorsi giorni. A bordo del Suv era presente anche una ragazza di 18 anni, che però è rimasta illesa. Mentre è stato lievemente ferito un terzo carabiniere che era nella gazzella con i due colleghi.

Il 75enne era in coma farmacologico

Il 75enne era alla guida di una piccola auto utilitaria Fiat che stava viaggiando sulla Strada Statale 19, che collega il quadrivio di Campagna e località Sant'Andrea, quando è rimasto coinvolto nel terribile schianto. L’anziano aveva riportato nello scontro varie fratture al corpo e lesioni agli organi, oltre allo schiacciamento dello sterno. Era in coma farmacologico ed è morto, purtroppo, nel corso della notte.