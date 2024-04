video suggerito

Incidente nel Salernitano, morti i carabinieri Domenico Ferraro e Francesco Pastore. Quattro feriti Due giovani carabinieri sono morti in un incidente frontale tra Eboli e Campagna (Salerno). Coinvolta una terza automobile, quattro in totale i feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Il luogo dell'incidente

Due carabinieri sono morti in un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la strada che collega i comuni di Eboli e Campagna, in provincia di Salerno: si tratta del maresciallo Francesco Pastore, 25 anni, e dell'appuntato scelto Domenico Ferraro, di 27 anni, entrambi di origine pugliese e in servizio presso la stazione di Campagna. Secondo le prime ricostruzioni l'automobile su cui viaggiavano i due militari, insieme ad un collega rimasto ferito, si sarebbe schiantata frontalmente contro una Range Rover che proveniva dal senso opposto di marcia.

L'incidente è avvenuto lungo la strada statale 19, che collega il quadrivio di Campagna e località Sant'Andrea; la dinamica è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono arrivate sei ambulanze e i Vigili del Fuoco. Le due vittime erano sedute sul lato passeggero e sul sedile posteriore; il collega che era alla guida, rimasto ferito, è stato ricoverato nell'ospedale di Eboli. Dopo il tremendo impatto frontale il Suv è andato a sbattere contro una terza automobile, condotta da un 75enne di Campagna (Salerno), che è stato ricoverato a Battipaglia in prognosi riservata. Nella Range Rover c'erano una 31enne di Campagna e una ragazza di 18 anni, entrambe sono state condotte nell'ospedale di Oliveto Citra.

Il comune di Eboli, limitrofo a quello di Campagna, dove è avvenuto l'incidente, ha pubblicato un post di cordoglio:

Una città ammutolita dal dolore e dal cordoglio per il tragico incidente che ha strappato alla vita due giovani militari dell'Arma dei Carabinieri. Ai familiari, alla Compagnia di Eboli e alla stazione dei Carabinieri di Campagna va il nostro pensiero e la nostra preghiera.

Il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, è intervenuto sulla vicenda con un messaggio di vicinanza per le vittime:

Esprimo profondo cordoglio per il tragico incidente stradale, avvenuto in provincia di Salerno, in cui hanno perso la vita due carabinieri. Rivolgo alle famiglie del maresciallo Francesco Pastore e dell'appuntato scelto Domenico Ferraro le più sentite condoglianze e alle persone ferite sinceri auguri di pronta guarigione.