È morto Salvatore Liguori, direttore dell'Accademia del Teatro Totò di Napoli: aveva 37 anni Salvatore Liguori, direttore dell'Accademia delle Arti Teatrali del Teatro Totò, era malato da tempo: lascia la moglie e un figlio piccolo.

A cura di Valerio Papadia

Lutto nel mondo della cultura partenopea: è morto Salvatore Liguori, direttore dell'Accademia delle Arti Teatrali del Teatro Totò di Napoli. Malato da tempo, Salvatore Liguori aveva 37 anni: lascia la moglie e un figlio piccolo. Figlio di Gaetano Liguori, che nel 1996 ha fondato il Teatro Totò – che sorge a pochi passi da via Foria, nel cuore di Napoli – Salvatore Liguori si è distinto anche come fotografo professionista. I funerali del 37enne si svolgeranno giovedì 18 aprile, alle ore 12, nella chiesa degli Artisti di San Ferdinando, in piazza Trieste e Trento.

È stato proprio il Teatro Totò, con un post sui social, a dare l'annuncio della morte di Salvatore Liguori, avvenuta alle prime luci di oggi. "Un grave lutto ha colpito la famiglia del Teatro Totò. Dopo aver combattuto strenuamente e con serena accettazione contro una malattia difficile da debellare, alle cinque di questa mattina è scomparso a soli 37 anni Salvatore Liguori" si legge.

Il teatro, poi, ha raccontato anche quando, nel reparto dell'ospedale Cardarelli di Napoli in cui era ricoverato, Salvatore Liguori ricevette la visita del presentatore e ballerino partenopeo Stefano De Martino, "subito trasformata in un momento di benefica distrazione per tutti i degenti della struttura" si legge ancora nel post del Teatro Totò.