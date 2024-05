video suggerito

Lunga scossa di terremoto ai Campi Flegrei alle 13,25: magnitudo 3.7. Avvertita anche a Napoli Una lunga scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata ai Campi Flegrei alle 13,25 di oggi. Avvertita anche a Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

238 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una lunga scossa di terremoto di magnitudo attualmente stimata in 3.7 è stata registrata ai Campi Flegrei alle 13,25 di oggi, venerdì 10 maggio 2024, dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La profondità è attualmente stimata a 1.4 chilometri, epicentro Monte di Procida. La scossa è stata forte e avvertita distintamente dalla popolazione per diversi secondi anche a Napoli e in altri comuni dell'area flegrea, come Quarto, Bacoli e Monte di Procida. Il sisma è stato seguito da un'altra scossa di magnitudo 1.7 alle 13,29.

L'Ingv ha comunicato:

I sensori dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato al vulcano Campi Flegrei, alle ore 13.25 del 10/05/2024, un nuovo terremoto avvertito distintamente in tutta la zona flegrea. All'evento principale stanno facendo seguito altri terremoti di magnitudo inferiore.

La scossa delle 13,25 è stata accompagnata da almeno 7 scosse, a partire dalle 13,03 fino alle 13,39. Un'altra scossa si era avuta poco prima alle ore 12,31, con magnitudo stimata in 1.5 e profondità 4.2 chilometri. Anche in questo caso preceduta da un altro sisma alle ore 10,11 di magnitudo 1.5 e profondità 2.6 chilometri.

Il Comune di Pozzuoli ha emanato una nota nella quale si legge:

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa Amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1.5 ± 0,3 localizzata nel Golfo di Pozzuoli. Il sisma si è prodotto alle ore 12.31, ora locale, alla profondità di 4.2 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti delle aree costiere.

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891

Protezione Civile: 081/18894400 Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei.