video suggerito

Come regalo di matrimonio Matteo Politano e Alessandra Esposito hanno chiesto a tutti un gesto speciale Da un biglietto di ringaziamento firmato Alessandra e Matteo Politano si ‘svela’ l’idea che i due sposi hanno avuto per i regali di nozze. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Redazione Napoli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Matteo Politano, attaccante del Napoli scudettato e Alessandra Esposito, sono freschi di nozze, celebrate con un weekend da sogno, prewedding a suon di musica sull'isola di Capri all' "Anema e Core" di Gianluigi Lembo e poi matrimonio da favola al Maya Beach Experience, beach club di lusso nella Costiera Sorrentina. Le fotografie e i video dei due neosposi sono state pubblicate sui loro account social. Tanti i volti noti presenti: dai compagni di squadra Leonardo Spinazzola, Pasquale Mazzocchi, Juan Jesus al presidente Aurelio De Laurentiis, con il figlio Edoardo e la compagna nonché futura sposa Terry Mendozza.

E ora emerge anche un altro piccolo particolare bello da raccontare. Moglie e marito hanno voluto dare un senso ai regali di amici e parenti. Una coppia giovane, affiatata e felice ha chiesto a coloro che hanno preso parte a questo giorno di gioia di guardare oltre e costruire, insieme, una cosa che possa essere utile per tutti, in particolare per le persone in difficoltà. Dunque non la classica «busta del matrimonio napoletano» croce d'ogni invitato.

Cosa hanno chiesto i due sposini? Lo si scopre nel biglietto di ringraziamento per i regali firmato A (Alessandra) ed M (Matteo): «Grazie a voi – si legge – verranno finanziati questi due progetti: una medicheria avanzata presso l'ospedale Pediatrico di Napoli e renderemo più umana e accogliente la sala d'attesa nel reparto Grandi Ustioni dell'ospedale Santobono».