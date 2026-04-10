Bagnoli, Città della Scienza torna incubatore di startup. Il nuovo Science Center si unirà a Corporea
Alla Città della Scienza di Bagnoli nuovo spazio per le startup che avranno postazioni coworking nel progetto Manifattur@ Campania: Industria 4.0, finanziato dalla Regione Campania. Mentre a metà maggio, a quanto apprende Fanpage.it, si chiuderà la gara per la ricostruzione del nuovo Science Centre: sarà arretrato rispetto alla linea di costa e si unirà agli spazi del museo Corporea. Quello attuale che si trova fronte mare è chiuso e danneggiato dopo l'incendio che devastò la zona il 4 marzo 2013. Il padiglione Galilei e altri spazi limitrofi sono, invece, tuttora aperti. Il progetto di riqualificazione di Città della Scienza rientra nell'ambito della rigenerazione dell'ex area Italsider nel Sin di Bagnoli-Coroglio, che ha avuto un'accelerazione con l'America's Cup.
Città della Scienza per le startup
Città della Scienza si conferma polo avanzato di Napoli. Ieri l'incontro di benvenuto con startup, PMI innovative e team progettuali selezionati con l’Avviso pubblico per la concessione di 10 postazioni gratuite presso lo spazio Coworking CdS 4.0, nell’ambito del Programma strategico regionale Manifattur@ Campania: Industria 4.0 finanziato dalla Regione Campania e finalizzato a sostenere la transizione digitale e l’innovazione 4.0 del sistema produttivo campano.
In questo contesto, l’ospitalità presso il Coworking CdS 4.0 è finalizzata a favorire lo sviluppo imprenditoriale e tecnologico di giovani imprese. Le proposte selezionate coprono ambiti strategici che spaziano dalla manifattura avanzata alla cultura digitale, dalla cybersecurity all’informazione digitale, fino alla sostenibilità ambientale e all’edilizia sostenibile, con un denominatore comune: l'uso di tecnologie avanzate e digitali – tra cui IA, IoT, Realtà Aumentata e Virtuale – per rispondere a sfide concrete della società e del mercato. Grazie al progetto regionale, le imprese selezionate sono insediate in spazi attrezzati e altamente qualificati, inserite in un contesto che intende favorire la contaminazione tra competenze e la creazione di un ambiente collaborativo ad alto valore innovativo.
L'incubatore di imprese nell'area di Bagnoli
A tali elementi si affiancherà a breve l’offerta di un sistema integrato di servizi di pre-incubazione, che includerà attività di mentoring, networking e accompagnamento allo sviluppo della business idea, con l’obiettivo di supportare i soggetti ospitati in un percorso strutturato di accelerazione, dalla validazione dell’idea fino all’ingresso sul mercato.
L’iniziativa intende quindi offrire una concreta opportunità per startup innovative, microimprese, ricercatori e giovani talenti che intendono sviluppare progetti ad alto contenuto tecnologico all’interno di un ecosistema dinamico e qualificato, trasformando la propria visione in un’impresa operativa e competitiva.
In considerazione del fatto che l’Avviso pubblico prevede complessivamente 10 postazioni di coworking, di cui 6 già assegnate, la Fondazione IDIS – Città della Scienza ha disposto la proroga del bando fino al 13 luglio 2026, offrendo così un’ulteriore opportunità per candidarsi e accedere agli spazi disponibili. La proroga rappresenta un invito aperto a startup, microimprese, ricercatori e giovani talenti a cogliere questa occasione per entrare in un ecosistema dinamico e qualificato, dare impulso alla propria idea progettuale e trasformarla in un’iniziativa imprenditoriale concreta e competitiva.
Questi i progetti d’impresa dei soggetti ospitati attualmente negli spazi di coworking di Città della Scienza:
- SCANNER US 3D (ICME Srl): sistema robotizzato di scannerizzazione ultrasonica (US) volumetrica che integra in una unica stazione di controllo qualità, mediante tecniche di AI/ML, la valutazione non distruttiva dei materiali e la rilevazione della geometria 3D dei
prodotti nel settore manifatturiero avanzato, riducendo i tempi e i costi delle procedure di ispezione.
- CULTURA 4.0 (STRATEGIX Srl): ecosistema digitale ideato da HistoriaVIVA, divisione di Strategix Srl, per favorire la trasformazione tecnologica degli enti culturali. Attraverso un modello win-win a “rischio zero” (revenue sharing), integra Chatbot AI, video-guide immersive con Avatar realistici e survey gamificate. Il progetto automatizza il customer care, genera nuovi profitti per i musei e offre agli stakeholder istituzionali una mappatura in tempo reale dei bisogni dei visitatori, utile alla definizione di politiche culturali mirate sul territorio.
- JOURNAL: è una piattaforma digitale ibrida tra social network e giornale online che utilizza agenti AI per aggregare, classificare e verificare notizie in tempo reale, con l’obiettivo di contrastare la disinformazione e favorire un dibattito informato, riducendo la polarizzazione.
- MINDWALL: un progetto psico-educativo per la cybersecurity awareness, con elementi di gamification, che simula scenari reali di rischio on line (phishing, grooming, social engineering) per sensibilizzare gli adolescenti ad un uso consapevole delle nuove tecnologie e per una consapevolezza della propria reputazione digitale.
- NCF & MQL (SMART SENSING): sviluppo di fluidi da taglio nanostrutturati (NCF) a base di oli esteri vegetali additivati con nanoparticelle di grafene, integrati in sistemi di lubrificazione
minimale (MQL), che consentono di ridurre il consumo di fluido lubrorefrigerante nelle lavorazioni meccaniche, migliorando prestazioni e sostenibilità nel settore della manifattura avanzata.
- MODULO 3D –I-HOME (IRONDOM LIGURIA SRL): un sistema costruttivo modulare basato su tecnologia Light Steel Frame e progettazione BIM, con prefabbricazione off-site, che consente la realizzazione rapida di edifici residenziali e temporanei, basata su sistemi costruttivi a secco, con l’utilizzo di profili leggeri di acciaio formati a freddo.