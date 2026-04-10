Bagnoli, Città della Scienza torna incubatore di startup. Il nuovo Science Center si unirà a Corporea

Alla Città della Scienza di Bagnoli nuovo spazio per le startup che avranno postazioni coworking nel progetto Manifattur@ Campania: Industria 4.0, finanziato dalla Regione Campania. Mentre a metà maggio, a quanto apprende Fanpage.it, si chiuderà la gara per la ricostruzione del nuovo Science Centre: sarà arretrato rispetto alla linea di costa e si unirà agli spazi del museo Corporea. Quello attuale che si trova fronte mare è chiuso e danneggiato dopo l'incendio che devastò la zona il 4 marzo 2013. Il padiglione Galilei e altri spazi limitrofi sono, invece, tuttora aperti. Il progetto di riqualificazione di Città della Scienza rientra nell'ambito della rigenerazione dell'ex area Italsider nel Sin di Bagnoli-Coroglio, che ha avuto un'accelerazione con l'America's Cup.

Città della Scienza per le startup

Città della Scienza si conferma polo avanzato di Napoli. Ieri l'incontro di benvenuto con startup, PMI innovative e team progettuali selezionati con l’Avviso pubblico per la concessione di 10 postazioni gratuite presso lo spazio Coworking CdS 4.0, nell’ambito del Programma strategico regionale Manifattur@ Campania: Industria 4.0 finanziato dalla Regione Campania e finalizzato a sostenere la transizione digitale e l’innovazione 4.0 del sistema produttivo campano.

In questo contesto, l’ospitalità presso il Coworking CdS 4.0 è finalizzata a favorire lo sviluppo imprenditoriale e tecnologico di giovani imprese. Le proposte selezionate coprono ambiti strategici che spaziano dalla manifattura avanzata alla cultura digitale, dalla cybersecurity all’informazione digitale, fino alla sostenibilità ambientale e all’edilizia sostenibile, con un denominatore comune: l'uso di tecnologie avanzate e digitali – tra cui IA, IoT, Realtà Aumentata e Virtuale – per rispondere a sfide concrete della società e del mercato. Grazie al progetto regionale, le imprese selezionate sono insediate in spazi attrezzati e altamente qualificati, inserite in un contesto che intende favorire la contaminazione tra competenze e la creazione di un ambiente collaborativo ad alto valore innovativo.

L'incubatore di imprese nell'area di Bagnoli

A tali elementi si affiancherà a breve l’offerta di un sistema integrato di servizi di pre-incubazione, che includerà attività di mentoring, networking e accompagnamento allo sviluppo della business idea, con l’obiettivo di supportare i soggetti ospitati in un percorso strutturato di accelerazione, dalla validazione dell’idea fino all’ingresso sul mercato.

L’iniziativa intende quindi offrire una concreta opportunità per startup innovative, microimprese, ricercatori e giovani talenti che intendono sviluppare progetti ad alto contenuto tecnologico all’interno di un ecosistema dinamico e qualificato, trasformando la propria visione in un’impresa operativa e competitiva.

In considerazione del fatto che l’Avviso pubblico prevede complessivamente 10 postazioni di coworking, di cui 6 già assegnate, la Fondazione IDIS – Città della Scienza ha disposto la proroga del bando fino al 13 luglio 2026, offrendo così un’ulteriore opportunità per candidarsi e accedere agli spazi disponibili. La proroga rappresenta un invito aperto a startup, microimprese, ricercatori e giovani talenti a cogliere questa occasione per entrare in un ecosistema dinamico e qualificato, dare impulso alla propria idea progettuale e trasformarla in un’iniziativa imprenditoriale concreta e competitiva.

Questi i progetti d’impresa dei soggetti ospitati attualmente negli spazi di coworking di Città della Scienza: