Matrimonio di Matteo Politano, notte di festa all'Anema e Core di Capri Prewedding del calciatore azzurro sull'isola di Capri, in uno dei luoghi più iconici: la taverna "Anema e Core" di Gianluigi Lembo.

A cura di Redazione Napoli

Matteo Politano si sposa con Alessandra Esposito a Massa Lubrense, e per il calciatore del Napoli scudettato sono ore di festeggiamenti e allegria. In attesa di convolare a giuste nozze, festa notturna: i promessi sposi prima del matrimonio hanno inviato gli amici a Capri alla taverna "Anema e core" di Gianluigi Lembo, fulcro della movida notturna sull'isola Azzurra, cantando e ballando le canzoni della tradizione napoletana. Tra gli invitati al "prewedding" e al matrimonio dell'attaccante ci sono anche alcuni colleghi di squadra: Pasquale Mazzocchi, Juan Jesus e Leonardo Spinazzola e Decibel Bellini, immancabile speaker delle partite in casa del Napoli.