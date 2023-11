Il caso Giambruno arriva a Tu sì que vales, Sabrina Ferilli preoccupata: “Sai Ricci che ci fa?” Il caso dei fuori onda di Andrea Giambruno trasmessi da Antonio Ricci a Striscia la notizia arriva a Tu sì que vales. Sabrina Ferilli preoccupata di un eventuale colpo di testa di Giovannino, mette in guardia Maria De Filippi.

A cura di Stefania Rocco

Il caso dei fuori onda di Andrea Giambruno arriva a Tu sì que vales. A fare riferimento ai filmati che hanno provocato la find della relazione tra il giornalista Mediaset e la presidente del consiglio Giorgia Meloni è stata Sabrina Ferilli che ha preso in presto uno sketch del disturbatore Giovannino per fare una battuta sulla vicenda.

La battuta di Sabrina Ferilli sul caso Giambruno

Ferilli, facendo riferimento a quanto accaduto con i fuori onda di Striscia la notizia, ha messo in guardia Giovannino che le aveva chiesto di chiudere gli occhi e fidarsi di lui. Avvicinatasi all’amica Maria De Filippi, Ferilli si è “lamentata” della strana richiesta ricevuta, per poi chiedere prudenza in vista di eventuali strafalcioni. “Attenti che siamo in diretta. Questa roba ce la possiamo ritrovare per un mese di seguito. Sai Ricci che fa? Altro che Giambruno. Stasera si va in tilt con Giovannino”. Diventaita e leggermente esasperata, De Filippi ha allargato le braccia per poi rivolgere lo sguardo verso l’altro compagno di giuria, Rudy Zerbi, alla ricerca di aiuto. Ha sorriso divertita Luciana Littizzetto che alla vicenda dei fuori onda di Giambruno ha dedicato un monologo.

La vicenda dei fuori onda di Giambruno a Striscia la notizia

La vicenda alla quale Ferilli ha fatto riferimento riguarda Antonio Ricci, papà di Striscia la notizia, e Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni. Il giornalista era stato beccato nello studio e dietro le quinte della trasmissione Diario del giorno – che conduceva prima che scoppiasse lo scandalo – mentre proponeva “threesome o un foursome” ad alcune colleghe. Sono due i fuori onda trasmessi da Striscia la notizia, filmati esplosivi al punto da avere spinto la premier ad annunciare pubblicamente la fine del suo rapporto sentimentale con il giornalista, padre di sua figlia. Dopo la messa in onda di quei filmati, Giambruno ha deciso di fare un passo indietro e rinunciare alla conduzione di Diario del giorno, trasmissione con la quale continuerà a collaborare, restando però dietro le quinte.