Tale e Quale Show 2024, Verdiana Zangaro è la vincitrice della seconda puntata: la classifica completa Verdiana Zangaro è la vincitrice della seconda puntata di Tale e Quale Show trasmessa venerdì 27 settembre su Rai1. Si è aggiudicata la vittoria con l’imitazione di Celine Dion nella canzone All by myself. All’ultimo posto Carmen Di Pietro. La classifica completa del programma condotto da Carlo Conti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Verdiana Zangaro è la vincitrice della seconda puntata di Tale e Quale Show 2024 con l'imitazione di Celine Dion. Ha intonato la canzone All by myself. Sul podio nella classifica provvisoria Kelly Joyce al secondo posto e Simone Annicchiarico al terzo posto. Ultima ancora una volta Carmen Di Pietro. La sua imitazione di Gaia, la più esilarante della puntata. Questo nuovo appuntamento con il programma condotto Carlo Conti ha visto in giuria – come di consueto – Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio. Con loro, nel ruolo di quarto giudice, la comica Katia Follesa.

Chi ha vinto la seconda puntata, la classifica provvisoria

Tale e Quale Show, la classifica provvisoria della seconda puntata

La classifica della seconda puntata di Tale e Quale Show ha tenuto conto dei voti della giuria, dei voti degli stessi concorrenti e delle preferenze espresse dagli spettatori sui social. La seconda puntata di Tale e Quale Show è stata vinta da Verdiana Zangaro che ha raccolto 69 punti imitando Celine Dion e cantando All by myself. Ecco la classifica provvisoria:

Verdiana Zangaro 69 punti; Kelly Joyce 66 punti; Simone Annicchiarico 55 punti; Massimo Bagnato 52 punti; Giulia Penna 47 punti; Thomas Bocchimpani 47 punti; Feisal Bonciani 45 punti; Amelia Villano 41 punti; Roberto Ciufoli 30 punti; Justine Mattera 27 punti; Carmen Di Pietro 25 punti.

Le esibizioni della prossima puntata di Tale e Quale Show 2024

Le esibizioni che gli undici concorrenti di Tale e Quale Show 2024 porteranno sul palco nel corso della terza puntata in onda venerdì 4 ottobre:

Roberto Ciufoli sarà Enzo Jannacci;

Amelia Villano sarà Miley Cyrus;

Simone Annicchiarico sarà Renato Zero;

Verdiana Zangaro sarà Lady Gaga;

Kelly Joyce sarà Diana Ross;

Carmen Di Pietro sarà Paola e Chiara (non è stato svelato con chi farà coppia);

Thomas Bocchimpani sarà John Travolta;

Justine Mattera sarà Rita Pavone;

Massimo Bagnato sarà Julio Iglesias;

Giulia Penna sarà Anna Tatangelo;

Feisal Bonciani sarà Lionel Richie.