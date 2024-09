video suggerito

Carmen Di Pietro e Roberto Ciufoli imitano Gaia e Tony Effe a Tale e Quale, Alessia Marcuzzi: “Sono morta” Il video dell’esibizione di Carmen Di Pietro e Roberto Ciufoli nella puntata di Tale e Quale Show di venerdì 27 settembre. I due concorrenti hanno imitato Gaia e Tony Effe nella canzone Sesso e Samba. Il risultato è stato esilarante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

L'esibizione più esilarante della puntata di Tale e Quale Show di venerdì 27 settembre è stata senza dubbio quella di Carmen Di Pietro e Roberto Ciufoli. I concorrenti hanno vestito i panni di Tony Effe e Gaia e hanno intonato Sesso e Samba. Carmen in particolare ha messo davvero tutta se stessa in questa performance, nonostante i dichiarati problemi alla schiena. "Ho la sciatica", aveva fatto sapere durante le prove. La concorrente ha anche confidato che di Gaia le sono rimasti impressi "gli occhi da gattara", ma probabilmente intendeva "da gatta".

Il video di Carmen Di Pietro e Roberto Ciufoli che imitano Tony Effe e Gaia

La performance di Carmen Di Pietro e Roberto Ciufoli ha spopolato sui social. C'è chi ha citato Fedez e ha parlato di "Allucinazione collettiva", chi ha definito l'esibizione "capolavoro trash". E chi ha rimarcato: "Andare fuori tempo per tutta la canzone è comunque un talento". Passando la parola alla giuria, Giorgio Panariello non ha potuto fare a meno di notare: "Carmen ci crede proprio in questa cosa". Ma lei ha replicato piccata: "Perché? L'ho interpretata male?". Alessia Marcuzzi, che durante l'esibizione è scoppiata a ridere più volte, ha ammesso: "Sono morta! Roberto è identico a Tony Effe. Sei anche un po' Tony Manero, ma complimenti al trucco perché è pazzesco. Io ho amato l'acuto di Gaia".

Cristiano Malgioglio si preoccupa per la sua salute: "Mi scoppia il cuore"

Poi, è stata la volta di Cristiano Malgioglio, che ha espresso tutto il suo disappunto per quanto appena visto: "Ho paura che mi scoppi il cuore. Se devo sentire questo supplizio ogni settimana, la settimana prossima preferisco rimanere a casa o mettere i tappi nelle orecchie. Quando canta Carmen, mi viene il prurito. Una donna della tua età non dovrebbe cantare "Sesso e Samba".