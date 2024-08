video suggerito

Cesara Buonamici sul Grande Fratello 2024/2025: “Ho dato conferma come opinionista, mi sono divertita” In un’intervista Cesara Buonamici ha confermato di aver dato disponibilità a tornare come opinionista alla prossima edizione del Grande Fratello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Redazione Spettacolo

Cesara Buonamici è uno dei volti storici di Mediaset, giornalista, per anni conduttrice del TG5 e oggi ha trovato una nuova veste, un po' più pop, grazie alla sua partecipazione, come opinionista, nell'ultima edizione del Grande Fratello. Inizialmente fu strano, per quelli abituati a vederla a mezzobusto dietro la scrivania del telegiornale, sentirla parlare e commentare gli ospiti della casa del Grande Fratello, ma Alfonso Signorini la volle anche per cercare di dare seguito alle parole di Pier Silvio che fu molto chiaro nel chiedere una svolta antitrash alla sua tv e al programma, in particolare, prediligendo, per esempio, nel casting alle storie piuttosto che ai follower e alla visibilità

E l'anno scorso Buonamici si è anche divertita, entrando in punta di piedi e man mano prendendo confidenza col meccanismo della trasmissione, dando anche un volto più autorevole al programma. E in un'intervista al Corriere della Sera la giornalista ha confermato di aver dato la sua disponibilità per una seconda partecipazione come opinionista sottolineando anche il rapporto ottimo che c'è tra lei e Pier Silvio Berlusconi, sulla scia di quello che aveva anche con il padre Silvio. Parlando della stima dell'imprenditore che le rinnovava anche quella del padre ha detto: "Lo ha dimostrato facendomi fare i 3 giorni di dirette quando è morto il papà. Mi ha fatto sentire di famiglia".

E il ringraziamento va anche per la possibilità che gli ha dato nel proporla per il Grande Fratello: "Lo ringrazio tuttora perché ho raggiunto un pubblico che mi conosceva poco" e a quel punto è anche arrivata l'inevitabile domanda sul suo futuro ("La rivedremo la prossima stagione al Gf?") a cui ha risposto in maniera molto netta e chiara: "Ho dato la conferma perché se lo guardi nel modo giusto e soprattutto se lo vivi, è un programma che offre squarci di comportamenti umani. L’altra ragione, che dico a bassa voce, è che mi sono divertita e trovata molto bene con Alfonso Signorini".

E intanto si sta cominciando già a formare il cast della prossima edizione della trasmissione condotta da Alfonso Signorini, cominciano a circolare i nomi di quelli che saranno i protagonisti e le protagoniste della prossima edizione. Fanpage ha anticipato quattro nomi tra coloro che entreranno nella casa, ovvero Iago Garcia, star de Il Segreto e Una vita, Clayton Norcross, famoso per aver interpretato Thorne Forrester in Beautiful, Javier Martinez, pallavolista argentino che ha già partecipato a Temptation Island nel 2019 e a Uomini e Donne, da corteggiatore della tronista Sara Tozzi e l'attore Luca Calvani.