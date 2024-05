video suggerito

La ruota della fortuna riparte col botto d'ascolti e un omaggio a Mike Bongiorno La ruota della fortuna riparte con grandi ascolti e un omaggio a Mike Bongiorno: più di 3 milioni di spettatori e il 22.8% di share.

La ruota della fortuna riparte col modo giusto. Nel centenario della nascita di Mike Bongiorno, il rilancio del fortunato format con la conduzione di Gerry Scotti: "Non possiamo non ricordare la grande storia della ruota con Mike Bongiorno. Grazie per tutto quello che ci hai dato e per tutti i ricordi che abbiamo". I risultati dei dati Auditel sono incoraggianti: la prima puntata ha raggiunto il 22.8% di share con 3.178.000 spettatori netti (nella prima parte, Gira La Ruota della Fortuna, 1.949.000 spettatori per il 18.5%). Nuovi tormentoni, nuovi sfidanti, nuovi protagonisti, solo la ruota rimane la stessa. Certo, con qualche modifica, ma il gioco è quello che conosciamo tutti e che tutti conoscono in tutto il mondo.

Il primo campione è un napoletano

Il primo campione, arrivato fino in fondo alla prima puntata di questa nuova edizione si chiama Ivan ed è un fornitore orafo. anche fino in fondo in questa nuova edizione, si chiama Ivan ed un fornitore orafo di Napoli. Ha vinto circa 29.050 euro più 200 euro per un totale 31.050 euro.

Samira Lui è la nuova ragazza del tabellone

Il ruolo che nel passato è stato di tante artiste diventate celebri, da Paola Barale a Antonella Elia, da Miriana Trevisan a Nancy Comelli fino a Victoria Silvestedt nelle due edizioni condotte da Enrico Papi, quest'anno è affidato a Samira Lui. Classe 1988, nata a Udine da padre senegalese e madre italiana, terza a Miss Italia nel 2017. È stata professoressa a L'Eredità di Flavio Insinna e nel 2022 è stata protagonista a Tale e Quale Show. Ha avuto un'esperienza al Grande Fratello di questa stagione, un'esperienza durata poco meno di un mese. Adesso rieccola in un ruolo che appare congeniale. Nella prima puntata si è ben comportata, distinguendosi non solo per il fascino e la bellezza, ma anche per la simpatia. Con Gerry Scotti, forma una coppia bene assortita.