Chi è Samira Lui, carriera e vita privata della concorrente di Tale e Quale Show Samira Lui partecipa a Tale e Quale Show. Dagli esordi a Miss Italia e l’esperienza a L’Eredità, ecco il percorso della nuova concorrente del programma.

A cura di Andrea Parrella

Trai concorrenti di Tale e Quale 2022, c'è Samira Lui, personaggio televisivo che in questi ultimi anni si è fatta notare sia per la partecipazione a Miss Italia che per quella a L'Eredità. In questa edizione dello show condotto da Carlo Conti si è presentata al pubblico nella prima puntata del programma imitando Corona, per poi cimentarsi nell'interpretazione di Rihanna. Ma andiamo a vedere il percorso che ha portato Samira Lui a Tale e Quale Show.

Samira Lui e gli inizi col canto

Samira Lui nasce a Udine il 6 marzo 1998 a Udine, suo padre è senegalese mentre sua madre è italiana. Sin da bambina mostra di avere un grande talento e una particolare passione per il canto, attitudine che viene assecondata con l'ingresso all'età di 5 anni nel coro di voci bianche del Friuli Venezia Giulia, passione e attività che porta avanti anche negli anni successivi. Contemporaneamente raggiunge il diploma e lavora come hostess in fiere e rassegne.

È fidanzata con Luigi Punzo

Da tempo è fidanzata con Luigi Punzo, modello ma anche un luxury concierge, un lavoro di servizio d’assistenza e di supporto per hotel di lusso che basa le prestazioni su misura della struttura per la quale lavora (e relativi clienti).

Da Miss Italia a L'Eredità

Partecipa a diversi concorsi di bellezza quando è giovanissima, fino a prendere parte a Miss Italia 2017, dove si classifica al terzo posto. Negli anni successivi approda a L’eredità nelle edizioni condotte da Flavio Insinna, dove veste il ruolo della Professoressa, prima insieme a Ginevra Pisani e poi con il Professore Andrea Cerelli.

La partecipazione a Tale e Quale Show

Nel 2022 prende parte alla nuova edizione di Tale e Quale Show, in qualità di concorrente insieme a Antonino Spadaccino, Gilles Rocca, Claudio Lauretta, Andrea Dianetti, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia, Elena Ballerini, Francesco Paolantoni (con Gabriele Cirilli).