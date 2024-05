video suggerito

Samira Lui: “Quando mi hanno offerto la Ruota della fortuna non ci credevo, giro le caselle con onore” Samira Lui ha parlato con grande entusiasmo di questa nuova esperienza televisiva che la vede nel cast de La Ruota della Fortuna, programma condotto da Gerry Scotti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Samira Lui è il volto femminile della Ruota della fortuna. Con Gerry Scotti tiene compagnia agli spettatori di Canale5. In un'intervista rilasciata a Barbara Mosconi per Tv, Sorrisi e Canzoni ha parlato di questa nuova esperienza televisiva, seguita alla partecipazione al Grande Fratello. Samira Lui ha spiegato che sin da bambina sognava di essere protagonista su un palco. Il sogno si è realizzato.

Come ha ricevuto la proposta per La ruota della fortuna

Samira Lui ha dichiarato che una volta uscita dal Grande Fratello, lo scorso ottobre, ha ricevuto una telefonata da Mediaset. Le è stato comunicato che per lei si era chiusa una porta ma poteva aprirsi presto un portone. Gerry Scotti avrebbe riportato La ruota della fortuna in TV e pensavano di puntare su di lei. Così, ha svelato quale è stata la sua reazione. Samira Lui era incredula:

"State scherzando?". Non ci credevo. I miei nonni erano super fan di Mike e Gerry Scotti per me è un mito.

Samira Lui onorata di questa nuova esperienza televisiva

Samira Lui ha rimarcato come con Gerry Scotti sia scattata subito una certa complicità: "Mi diverte chiamarlo "signor Gerry" e punzecchiarlo ogni tanto facendogli delle domande, quando lui sbaglia le risposte è davvero divertente". Quando è stato evidenziato che il suo compito principale nel programma La ruota della fortuna è quello di "girare le caselle del tabellone", ha chiarito:

E lo faccio con tanto piacere e tanto onore, in questo programma c'è soprattutto il ricordo di Mike. A volte, come faceva lui, vorrei dire: "Allegria!", che è anche il mio spirito nella vita.

Intanto, La ruota della fortuna sta riscuotendo grande successo. Gli spettatori sono felici di rivedere in televisione quel programma che per anni è stato condotto da Mike Bongiorno e che, con Gerry Scotti, non ha perso il suo sapore.