Come partecipare alla Ruota della fortuna 2024: casting e requisiti per i concorrenti, il regolamento Sono aperti i casting per selezionare nuovi concorrenti per La ruota della fortuna, programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. Come candidarsi, i requisiti da rispettare e il regolamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il programma La ruota della fortuna è tornato in onda su Canale5 con la conduzione di Gerry Scotti e Samira Lui. Così Mediaset celebra 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno. Sono trascorsi 21 anni dall'ultima edizione condotta da Bongiorno e 15 anni da quella condotta da Enrico Papi. Sono aperti i casting per selezionare nuovi concorrenti. Come candidarsi, i requisiti da rispettare e il regolamento.

Come partecipare ai casting della Ruota della fortuna

Per partecipare ai casting della Ruota della fortuna e tentare di prendere parte al noto programma di Canale5 occorrerà collegarsi al sito ruotadellafortuna.endemolshine.it. Così si avrà modo di compilare il form e presentare la propria candidatura a concorrente del programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. Per compilare il form occorre essere in possesso di:

indirizzo mail valido;

un numero di telefono;

codice fiscale;

due fotografie: primo piano del volto e figura intera.

Quali sono i requisiti e il regolamento

Per partecipare ai casting occorre avere compiuto 18 anni. Non saranno tenute in considerazione le candidature provenienti da:

i dipendenti delle società appartenenti al Gruppo Mediaset, a Endemol Shine Italy Spa e al Gruppo Banijay. Esclusi anche i loro parenti;

chi ha collaborato alla realizzazione del programma e relativi parenti;

chi ha precedenti penali e carichi pendenti.

Le selezioni: come sono scelti i concorrenti

I concorrenti verranno ritenuti idonei in base a criteri specifici: la capacità comunicativa e il modo di esprimersi; la telegenia intesa soprattutto come "la capacità di suscitare l’interesse del pubblico attraverso la propria immagine". Spazio anche alla storia dell'aspirante concorrente. Verranno selezionati coloro che hanno le esperienze personali più interessanti.

Dove si fanno i casting

La scelta dei concorrenti avverrà con un'audizione alla presenza di una commissione composta da professionisti nel settore della produzione televisiva di intrattenimento. L'audizione, per esigenze dell'aspirante concorrente o di Endemol Shine Italy, potrà tenersi anche in videoconferenza e dunque da remoto. Endemol Shine Italy potrà richiedere un ulteriore provino per approfondire meglio la valutazione del candidato.