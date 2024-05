video suggerito

“Ti chiedeva quanti buchi ha una donna nelle gambe”: Susanna Messaggio ricorda così Mike Bongiorno Susanna Messaggio, ospite della puntata de La volta buona del 28 maggio, ricorda Mike Bongiorno in occasione di quello che sarebbe stato il suo centesimo compleanno. L’ex valletta parla di alcuni aneddoti, ricordando anche momenti piuttosto imbarazzanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

55 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata di martedì 28 maggio di La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, sono state ospiti Susanna Messaggio e Miriana Trevisan per ricordare Mike Bongiorno. Le due ex vallette del noto conduttore tv, che avrebbe compiuto cento anni, lo ricordano riportando alla memoria una serie di aneddoti che, però, lasciano trapelare un'immagine piuttosto inedita.

La battuta di Susanna Messaggio su Mike Bongiorno

Una puntata incentrata sul ricordo di un'icona della televisione, il primo a portare il quiz nella tv italiana, uno dei presentatori dalla verve indimenticabile, dalla voce inconfondibile e le cui espressioni sono rimaste nella storia del piccolo schermo. In studio da Caterina Balivo, sono intervenute due protagoniste indiscusse dei programmi di Mike Bongiorno, ovvero Miriana Trevisan che per anni è stata al suo fianco in programmi seguitissimi come Telemike, Superflash e Bis. La padrona di casa, quindi, chiede alle sue ospiti di ricordare alcuni aneddoti di quel periodo ed è proprio Susanna Messaggio che interviene rammentando anche una certa ironia di Mike che, però, è capitato la mettesse in imbarazzo:

Se tu ti alzi in piedi, prova ad alzarti in piedi, per fare quello che ti chiedeva lui. Ti alzavi, chiudevi le gambe e lui ti chiedeva, quanti buchi ha una donna nelle gambe? E tu rimanevi un attimo così. C'erano queste gaffe e uno non sapeva cosa rispondere.

Caterina Balivo, nell'ascoltare la richiesta di Bongiorno ha subito assecondato l'ex valletta ipotizzando una eventuale risposta: "Quanti buchi? Quanti quelli che hai in testa!", affermazione a cui è seguito un fragoroso applauso anche da parte di Miriana Trevisan e del pubblico in studio.

Non sono mancate anche delle frecciatine, seppur sottili, tra le due ex vallette. Che si avvicendavano nel ricordare un momento o l'altro del tempo trascorso con Mike Bongiorno. Tanto che quando è capitato che si sviasse il discorso, Miriana Trevisan ha cercato di riportare in riga l'ex collega che intanto parlava di epigenetica: "Il pubblico magari vuol sentire i nostri racconti, non altro" e Susanna Messaggio: "L'epigenetica è una delle cose più importanti della vita, è giusto parlarne, quindi ciao ciao". Insomma, un'atmosfera particolarmente frizzante nello studio di Caterina Balivo che, a suo modo, ha cercato di tenere le redini della puntata.