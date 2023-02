Buongiorno mamma 2, anticipazioni terza puntata del 24 febbraio: Anna e Guido ai ferri corti Venerdì 24 febbraio andrà in onda la terza puntata di Buongiorno mamma 2, la seconda stagione della fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta.

Venerdì 24 febbraio andrà in onda la terza puntata di Buongiorno mamma 2 su Canale 5. La trama svela alcuni dettagli su quelle che saranno le novità sul rapporto tra Guido e Anna nel passato: i due saranno messi di fronte a una grande crisi. Sulla linea temporale presente, Anna vorrebbe svelare la verità a Sole sulla sua nascita. La fiction andrà in onda ancora di venerdì. “Buongiorno, Mamma!” è diretta da Alexis Sweet e Laura Chiossone, scritta da Elena Bucaccio con Lea Tafuri e Leonardo Valenti.

La terza puntata del 24 febbraio

Le anticipazioni della terza puntata di Buongiorno mamma 2 del 24 febbraio ci dicono che Anna vorrebbe svelare la verità a Sole sulla sua nascita, ma che ci saranno anche delle ripercussioni nella linea passata tra Anna e Guido. Mauro, intanto, non ha ancora svelato di aver conosciuto Maurizia. Questo segreto verrà a galla e minerà l'equilibrio. Anna e Guido si ritrovano quindi ai ferri corti. Perché vanno in crisi? Intanto, Anna vuole raccontare tutto a Sole e metterla al corrente della realtà dei fatti. Guido reagirà male? I colpi di scena sono tantissimi e siamo certi che il personaggio di Raoul Bova sarà invischiato in qualcosa di molto importante, che destabilizzerà gli equilibri dell'intera serie e che probabilmente terrà ancora di più incollati ai telespettatori.

Come vedere Buongiorno mamma 2, la nuova serie Mediaset in onda su Canale 5

La serie Buongiorno mamma 2, che ricordiamo si compone di un grande cast di stelle, giovani e d'esperienza – da Raoul Bova a Maria Chiara Giannetta, da Beatrice Arnera a Stella Egitto, da Ginevra Francesconi a Matteo Oscar Giuggioli, a Domenico Diele – è disponibile in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, oltre a essere ovviamente visibile in presa diretta su Canale 5, sulla televisione generalista lineare.