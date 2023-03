Buongiorno mamma 2, anticipazioni sesta e ultima puntata del 17 marzo: il finale di stagione Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Buongiorno mamma 2, in onda venerdì 17 marzo alle ore 21:20 su Canale5. Ecco cosa succederà nel finale di stagione della fiction con Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta, Beatrice Arnera, Elena Funari e Ginevra Francesconi. Attenzione spoiler.

A cura di Daniela Seclì

Buongiorno mamma 2, il finale di stagione

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Buongiorno mamma 2 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Buongiorno mamma 2, in onda venerdì 17 marzo alle ore 21:20 su Canale5. La fiction con Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta, Beatrice Arnera, Elena Funari e Ginevra Francesconi è giunta al finale di stagione. Nell'ultimo episodio, il ritrovamento di un cadavere sconvolgerà la vita di tutti i componenti della famiglia Borghi. Sole sarà determinata a scoprire la verità su cosa è successo alla madre biologica. Ecco le anticipazioni ufficiali. Attenzione spoiler.

Buongiorno mamma 2, anticipazioni ultima puntata del 17 marzo

Buongiorno mamma 2, Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova interpretano Anna e Guido

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Buongiorno mamma 2, in onda venerdì 17 marzo alle ore 21:20 su Canale5. Nel sesto e ultimo episodio, un macabro ritrovamento. Un corpo emerge dal lago situato proprio nei pressi di casa Borghi. La notizia rimbalza da una via all'altra di Bracciano, facendo discutere. Sul cadavere, come da prassi, vengono eseguiti degli esami approfonditi. Così, si arriva a una svolta clamorosa. Dopo avere appreso i dettagli delle tracce di DNA rinvenute sulla salma, la famiglia Borghi sprofonda in un dolore devastante.

Il dolore della famiglia Borghi e le indagini di Sole

Buongiorno mamma 2, Sole interpretata da Ginevra Francesconi

Dopo la verità sconvolgente legata al corpo trovato nel lago, per tutti i componenti della famiglia Borghi è un momento estremamente difficile. Sole decide che tocca a lei portare alla luce la verità, così si impegna a perlustrare anche gli angoli più bui del passato della madre biologica. È convinta che solo in questo modo si possa scoprire che cosa le sia successo e se ci sia qualche nesso con il coma di Anna. Tra colpi di scena e capovolgimenti si scoprirà che la chiave potrebbe risiedere nel braccialetto di cuoio disegnato da Anna. Per conoscere tutti i dettagli del finale di stagione di Buongiorno Mamma 2, non resta che attendere l'ultima puntata in onda venerdì 17 marzo su Canale5.