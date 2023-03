Buongiorno mamma 2, anticipazioni quinta puntata 10 marzo: Guido ha paura di perdere Sole Le anticipazioni della quinta puntata di Buongiorno mamma 2, in onda venerdì 10 marzo alle ore 21:20 su Canale5. Nella fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, Guido sarà sconvolto dopo il tentativo di Sole di appurare che Vincenzo sia suo padre.

A cura di Daniela Seclì

Buongiorno mamma 2, anticipazioni quinta puntata del 10 marzo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Buongiorno mamma 2 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni della quinta puntata di Buongiorno mamma 2, in onda venerdì 10 marzo alle ore 21:20 su Canale5. La fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta si avvia verso il gran finale, ma ha ancora in serbo numerosi colpi di scena. Sole vorrà accertarsi di essere figlia di Vincenzo e, così, chiederà un esame del DNA. Intanto, sembrano farsi sempre più delineate le circostanze che hanno portato all'incidente di Anna. L'appuntamento con la quinta puntata è venerdì 10 marzo, ecco le anticipazioni. Attenzione spoiler.

Buongiorno mamma 2, anticipazioni quinta puntata di venerdì 10 marzo

Buongiorno mamma 2, Francesca e Karim interpretati da Elena Funari e Kelum Giordano

Le anticipazioni della quinta puntata di Buongiorno mamma, in onda venerdì 10 marzo. Nel quinto episodio, Sole è ormai tornata a casa. Tuttavia, è tormentata dalle sue origini. Intende accertarsi che Vincenzo sia suo padre. Così, si reca dall'uomo e gli chiede la possibilità di fare un test del DNA. Quando Guido lo viene sapere è sconvolto, ha paura di perdere la figlia per sempre. Non mancheranno i colpi di scena.

Il sospetto di Vincenzo su Maurizia: ha causato il malore di Anna?

Buongiorno Mamma 2, Maria Chiara Giannetta nel ruolo di Anna

Mauro è pronto a tutto pur di riconquistare Agata. Karim, intanto, fa una rivelazione inaspettata a Francesca. Jacopo è devastato da un macigno sul cuore. Sa di essere il responsabile del coma del fratello e vorrebbe tanto trovare il coraggio di rivelare a Lea tutta la verità. Quando finalmente sembra in procinto di farlo, Lea lo spiazza dandogli una notizia completamente inaspettata. Vincenzo viene a conoscenza di un dettaglio che potrebbe rivelarsi fondamentale. Maurizia era a Bracciano proprio il giorno in cui Anna ha avuto quel terribile incidente che ha sconvolto la sua vita. Inizia a nutrire il sospetto che possa essere stata proprio lei a causare il malore e poi il coma.