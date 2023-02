Buongiorno mamma 2: cast, trama e puntate della fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta Mercoledì 15 febbraio inizia la seconda stagione di Buongiorno mamma con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. La seconda stagione della fiction ci riporta nuovamente all’interno delle vicende della famiglia Borghi.

Mercoledì 15 febbraio inizia la seconda stagione di Buongiorno mamma con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. La seconda stagione della fiction ci riporta nuovamente all'interno delle vicende della famiglia Borghi, che ha al centro una mamma speciale, interpretata proprio da Maria Chiara Giannetta. Nuove sfide, nuove difficoltà, nuovi colpi di scena e il solito meccanismo, la solita struttura composta da flashback con un intreccio tra passato e presente. a linea mystery che ci porterà a svelare nuovi segreti e nuove verità. La fiction si ispira alla storia vera di Angela Moroni. La serie tv si compone di sei puntate composte in dodici episodi. La seconda stagione è diretta regia da Alexis Sweet e Laura Chiossone ed è prodotta da Lux Vide.

Le anticipazioni della prima puntata di Buongiorno mamma 2

Sono queste le anticipazioni della prima puntata di Buongiorno mamma 2. In casa Borghi c'è grande attesa perché Sole sta per portare a termine la sua gravidanza, ma al contempo una catastrofe sembra essere all'orizzonte: le condizioni di Anna peggiorano drammaticamente. Guido è ovviamente agitato, ma sa che ha bisogno del massimo della calma per rimettere tutto a posto. Convivere con una donna in coma e una neonata è una prospettiva che rivela scenari complessi. Si rivolgerà a sua suocera Lucrezia. Guido trova un orecchino in fondo al lago, lo regala a Sole, come buon augurio. Jacopo si scopre attratto da Agata, ma intanto lei conosce Mauro. Jacopo vuole andare ad Amsterdam per frequentare una scuola di musica, deluso anche dal fatto che Agata ha atteggiamenti molto teneri proprio con suo padre, Guido. Mentre si rompono le acque di Sole, Anna è vittima di una crisi.

Il cast completo della fiction con Raoul Bova

Questo è il cast completo della seconda stagione di Buongiorno mamma.

Raoul Bova è Guido Borghi;

Maria Chiara Giannetta è Anna Della Rosa;

Beatrice Arnera è Agata Scalzi;

Elena Funari è Francesca Borghi;

Ginevra Francesconi è Sole Borghi;

Matteo Oscar Giuggioli è Jacopo Borghi;

Marco Valerio Bartocci è Michele Borghi;

Stella Egitto è Maurizio Scalzi;

Luca Angeletti è Carmine;

Barbara Folchitto è Lucrezia Della Rosa;

Filippo Gili è Filippo Della Rosa;

Thomas Santu è Mauro;

Giovanni Nasta è Gregorio "Greg;

Kelum Giordano è Karim;

Federico Cesari è Federico

Alessandro Cosentini è Paolo;

Nicoletta di Bisceglie è Lea;

Domenico Diele è Vincenzo Colaprico.

La trama di Buongiorno mamma 2

Buongiorno mamma 2 riporta gli spettatori dentro le vicende della famiglia Borghi, una famiglia speciale con Anna, una mamma speciale che da otto anni è in coma. Una famiglia che si troverà di nuovo ad affrontare nuove sfide, come la gravidanza di Sole. La linea del passato si intreccia con quella del presente. Non mancheranno gli elementi di mistery che fanno di questa fiction uno dei progetti più ambiziosi della televisione lineare.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming

Buongiorno, mamma! 2 andrà in onda tutti i mercoledì a partire dal 15 febbraio 2023 su Canale 5, a partire dalle 21.25 per sei puntate e un totale di dodici episodi. Sono anche visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.