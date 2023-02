Buongiorno mamma 2, anticipazioni quarta puntata del 3 marzo: una verità sconcertante su Sole Le anticipazioni della quarta puntata di Buongiorno Mamma 2, in onda venerdì 3 marzo alle ore 21:20 su Canale5. Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta.

Buongiorno Mamma 2, anticipazioni quarta puntata

Le anticipazioni della quarta puntata di Buongiorno Mamma 2, in onda venerdì 3 marzo alle ore 21:20 su Canale5. Nel nuovo episodio della fiction con Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta, Beatrice Arnera, Elena Funari e Ginevra Francesconi, la famiglia di Guido e Anna sarà sempre più divisa. La coppia, però, è pronta a tutto per tentare di rimettere insieme i pezzi. L'impresa si rivelerà ardua. Ecco le anticipazioni della quarta puntata. Attenzione spoiler.

Buongiorno mamma 2, anticipazioni quarta puntata di venerdì 3 marzo

Le anticipazioni della quarta puntata di Buongiorno Mamma 2, in onda venerdì 3 marzo. Anna vorrebbe trovare un modo per parlare con Sole, che ha ormai scoperto la verità. Sa di essere figlia di Maurizia. Così, ha deciso di tagliare i ponti con tutti e di rifugiarsi a casa di Mauro e Agata. La famiglia di Anna e Guido sembra sempre di più destinata a sgretolarsi, ma i due sono pronti a tutto per tenerla unita. Agata ha intenzione di dare loro una mano, così gli consiglia come muoversi.

Nella quarta puntata di Buongiorno Mamma 2, i colpi di scena si susseguiranno. Colaprico, infatti, torna a Bracciano. Scopre che Agata lavora con Mauro Rombi. Inoltre, viene a conoscenza di una verità sconcertante su Sole. Corre da Agata e, incredulo, si sfoga. La donna, tuttavia, ritiene che svelando il segreto non possa fare altro che nuocere a Sole. Per questo, gli consiglia di tacere. Francesca e Karim sono sempre più vicini. Michelino ha una missione, cercare di riunire la sua famiglia. Un ultimo imprevisto sconvolgerà Agata. La donna, infatti, dovrà fare i conti con la consapevolezza che Rombi, l'uomo di cui è perdutamente innamorata, non è stato affatto sincero con lui. Mauro, infatti, le confessa che da bambino ha conosciuto Maurizia.