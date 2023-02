Buongiorno mamma 2, anticipazioni seconda puntata del 17 febbraio: il battesimo di Nina Venerdì 17 febbraio andrà in onda la seconda puntata di Buongiorno mamma 2, la seconda stagione della fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta.

Venerdì 17 febbraio andrà in onda la seconda puntata di Buongiorno mamma 2 su Canale 5. La trama svela alcuni dettagli su quelle che saranno le condizioni di Anna, in coma, e di Sole, in gravidanza. La fiction andrà in onda eccezionalmente di venerdì, come doppio appuntamento. “Buongiorno, Mamma!” è diretta da Alexis Sweet e Laura Chiossone, scritta da Elena

Bucaccio con Lea Tafuri e Leonardo Valenti.

La seconda puntata del 17 febbraio

Cosa vedremo nella seconda puntata di Buongiorno mamma 2. Il carillon ha risvegliato dei ricordi in Anna che, confusa, ritorna al giorno in cui otto anni prima è entrata in coma: teme di essere stata aggredita da qualcuno che voleva fare del male a lei e a Michelino. L'immagine che le torna in mente è una ed è molto potente. Si tratta di un braccialetto di cuoio. Potrebbe essere appartenuto a Maurizia. I figli si accorgono che la madre è sovrappensiero, ma intanto arriva un giorno fondamentale per Sole: il battesimo di Nina. Anche nel passato assistiamo a un battesimo, quello di Jacopo. Assistiamo anche a tensioni tra Anna e Guido. Intanto, Agata si sente esclusa dal nuovo e delicato equilibrio familiare e viene contattata da Colaprico, che vuole sapere se lei vuole conservare qualcuno degli oggetti appartenuti alla madre. Agata lo prega di buttare tutto, ma forse sarà risparmiato qualcosa.

Come vedere Buongiorno mamma 2

La serie Buongiorno mamma 2, che ricordiamo si compone di un grande cast di stelle, giovani e d'esperienza – da Raoul Bova a Maria Chiara Giannetta, da Beatrice Arnera a Stella Egitto, da Ginevra Francesconi a Matteo Oscar Giuggioli, a Domenico Diele – è disponibile in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, oltre a essere ovviamente visibile in presa diretta su Canale 5, sulla televisione generalista lineare.