Silvio Berlusconi ricorda Maurizio Costanzo: “È stato un vero amico, mi mancheranno i suoi consigli”

Silvio Berlusconi è stato un grande amico di Maurizio Costanzo. Nel corso dello speciale Tg 5 Matrix a lui dedicato, è intervenuto il Cavaliere e fondatore di Fininvest-Mediaset ricordando il personaggio, ricordando la professionalità e la statura di Maurizio Costanzo: "Lui è stato il primo a venire a Canale 5, accettando quello che c'era e rischiando tutto perché non sapevamo se saremmo andati ancora in onda o no. Mancherà tantissimo a tutti i noi. A me mancherà per il suo affetto, per la sua amicizia, per il suo grande cuore e io lo ricorderò sempre come un grande professionista, come un grande amico".

Le parole di Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi ricorda l'uomo, l'amico e il professionista. Ricorda l'attentato della Mafia e il suo atteggiamento: "Continuò a lavorare come se non fosse accaduto nulla".

Io conoscevo il Costanzo della televisione e il Costanzo privato. Siamo sempre stati in buoni rapporti, sia da editore televisivo sia da amico. Ho sentito un grande dolore per la sua scomparsa. È stata la prima star già affermata nel giornalismo e nella televisione che ha avuto il coraggio di venire da noi, in una televisione privata appena agli inizi che non si sapeva ancora se sarebbe continuata ad esistere. Mi ha sempre sostenuto, mi ha sempre consolato nei miei momenti di difficoltà. Con lui, mai una discussione sui compensi. Ha sempre trasmesso serenità, positività e coraggio. Lui per 3900 puntate ha mischiato intrattenimento e informazione con grande successo. A cose fatte, dobbiamo dire che aveva ragione a fare quello che ha fatto.

"Non gli ho mai dato consigli per fare tv"

Silvio Berlusconi ha spiegato di aver dato sempre tanti consigli a tutti quelli della tv, salvo che a Maurizio Costanzo perché "sapeva sempre cosa fare".