Le lacrime di Mara Venier a Domenica In, la puntata si apre nel ricordo di Maurizio Costanzo Mara Venier apre la puntata di Domenica In ricordando l’amico Maurizio Costanzo, scomparso venerdì 24 febbraio. La conduttrice saluta Maria De Filippi e i figli Gabriele, Saverio e Camilla, poi non riesce a trattenere le lacrime.

A cura di Stefania Rocco

È la sigla del Maurizio Costanzo Show ad aprire la puntata di Domenica In di domenica 26 febbraio. Un omaggio voluto da Mara Venier per ricordare l’amico e collega scomparso il 24 febbraio scorso, a 84 anni. Con una serie di ospiti in studio, che con Costanzo hanno avuto il piacere e l’onore di lavorare, la conduttrice Rai ha voluto dedicare proprio al giornalista e conduttore la puntata di oggi. Senza nascondere la commozione connessa alla morte di uno dei più grandi pilastri della televisione moderna. Mara ha salutato il pubblico con la voce rotta dal pianto, senza nascondere le lacrime.

Il saluto a Maria De Filippi e ai figli di Maurizio Costanzo

Di fronte agli amici e ai colleghi di Maurizio Costanzo – Massimo Lopez, Claudio Lippi, Bruno Vespa, Giampiero Mughini e diversi altri – la conduttrice di Domenica In ha mandato un abbraccio a Maria De Filippi e ai figli di Maurizio, Gabriele, Saverio e Camilla.Proprio a Maria De Filippi, Mara è legata da un rapporto di profonda amicizia. Fu lei a volerla a Mediaset all’epoca in cui i rapporti tra la presentatrice e la Rai si incrinarono. Proprio a De Filippi, Venier chiese consiglio prima di abbandonare Tu sì que vales e tornare a condurre Domenica In.

Mara Venier alla camera ardente di Maurizio Costanzo

Mara è stata tra i primi artisti a presenziare alla camera ardente di Maurizio Costanzo. È arrivata nelle prime ore di sabato 25 febbraio insieme a Pierluigi Diaco, che a Maurizio era legato da un rapporto di profondo affetto e che di fronte alla bara del giornalista non era riuscito a trattenere le lacrime. Anche Mara è apparsa visibilmente provata. “Un pezzo di storia giornalismo, della comunicazione, il più grande della nostra storia insieme a Enzo Biagi ed Indro Montanelli, dire chi era Maurizio era scontato ma io voglio dire che ho perso un grande amico uno dei punti di riferimento della mia vita”, aveva dichiarato commossa all’Ansa.