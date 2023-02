La vita privata di Maurizio Costanzo: le quattro mogli, i figli e l’adozione di Gabriele con Maria De Filippi Prima di incontrare Maria De Filippi, Maurizio Costanzo aveva alle spalle tre matrimoni finiti con Lori Sammartino, Flaminia Morandi e le nozze lampo con Marta Flavi. Era padre di tre figli: Camilla e Saverio e Gabriele, adottato con Maria De Filippi. I due maggiori lo hanno reso nonno di quattro nipoti: “È bello quando la vita ti condente di fare il nonno”, diceva.

A cura di Giulia Turco

Non solo una carriera brillante nel mondo del giornalismo e della tv, Maurizio Costanzo ha avuto una vita sentimentale densa di amore. Morto all'età di 84 anni, ha avuto quattro mogli: si è sposato per la prima volta negli anni '60 con la fotoreporter Lori Sammartino, poi ha vissuto un breve matrimonio con la giornalista Flaminia Morandi, al quale hanno seguito le nozze con la terza moglie Marta Flavi e infine quelle con Maria De Filippi, che è stata al suo fianco fino agli ultimi giorni della sua vita. Padre di tre figli, Camilla e Saverio avuti dal secondo matrimonio e Gabriele adottato insieme alla conduttrice tv, Costanzo era anche nonno di quattro nipotini.

Chi sono le quattro mogli di Maurizio Costanzo

Nel 1963, le nozze con Lori Sammarrtino, fotoreporter più grande di lui di quattordici anni. “Mi affascinava, era una grande fotografa”, disse dei lei il giornalista che volle come testimone di nozze Raimondo Vianello. Dieci anni dopo il matrimonio con Flaminia Morandi, che per lui mise fine alle sue nozze con il giornalista Rai Alberto Michelini. “Le sarò grato per tutta la vita: abbiamo un ottimo rapporto”, disse di lei. Nel 1989, dopo la relazione con Simona Izzo, le nozze lampo con Marta Flavi, nota conduttrice Mediaset della tv di quegli anni, che finirono per quell'amore scattato con Maria De Filippi. “In tante coppie uno dice dell’altro che ne è orgoglioso, ma non è scontato, io lo sono davvero perché Maria è la testimonianza che ci ho visto giusto”, ha detto di lei in una delle sue ultime apparizioni in tv, a Verissimo, lo scorso gennaio.

(Maurizio Costanzo e Marta Flavi)

Camilla, Saverio e Gabriele: i figli di Maurizio Costanzo

L'amore tra Costanzo e Maria De Filippi li ha spinti nel 2004 a prendere in adozione Gabriele Costanzo, il figlio che allora aveva 12 anni e che oggi lavora insieme a Maria Due Filippi per la società di produzione Fascino. “Sono orgoglioso, è un ragazzo per bene”, disse di lui il giornalista. Allora il giornalista era già padre di due ragazzi, Camilla e Saverio, nati dal matrimonio con con Flaminia Morandi. Camilla Costanzo è nata nel 1973 e oggi è una sceneggiatrice, Saverio Costanzo è di due anni più piccolo, ha studiato a New York e si è fatto strada nel mondo della cinematografia. Oggi è un noto regista di serie tv e film.

(Flaminia Costanzo insieme al padre, in radio)

La gioia di essere nonno di quattro nipoti

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nel 2021, il giornalista ha parlato dei nipotini nati dai suoi due figli maggiori, Camilla e Saverio: “Mi piacciono questi ragazzini. Il mio primo nipote si chiama Brando. Sua sorella si chiama Nina e somiglia a mia mamma in un modo incredibile che non riesco a spiegarmi. Poi ci sono Bernardo e Tito, grande tifoso e giocatore di calcio”. È durante una delle ultime interviste rilasciate a Silvia Toffanin però, che Costanzo ha parlato del loro legame a cuore aperto. “È bello quando la vita ti consente di fare il nonno”, ha detto lo scorso gennaio in collegamento con Verissimo. Fino all’ultimo ha cercato di mantenere vivo il rapporto con i nipotini, invitandoli ogni giovedì a pranzo nel suo studio. “Non perché io abbia dei ricordi, ma perché ce li abbiano loro. Perché possano dire: ‘Ti ricordi quando andavamo a pranzo con il nonno?’”.