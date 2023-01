Maurizio Costanzo da 35 anni insieme a Maria De Filippi: “L’affetto è una cosa più seria dell’amore” Maurizio Costanzo racconta a Silvia Toffanin il suo legame con Maria, basato sull’affetto reciproco e il rispetto, e la gioia di essere nonno di quattro nipoti. “È bello quando la vita ti consente di fare il nonno. Voglio passare del tempo con loro, perché collezionino ricordi”.

A cura di Giulia Turco

Maurizio Costanzo spende parole d’affetto per Maria De Filippi ogni volta che ne ha l’occasione. Insieme da 35 anni, Maurizio e Maria sono una delle coppie più apprezzate del mondo dello spettacolo e il segreto della loro longevità è sempre fonte di grande interesse. Al giornalista va il merito di averci visto lungo, quando lanciò Maria nel progetto della tv. Oggi non potrebbe esserne più orgoglioso di lei.

Maurizio Costanzo felice di poter fare il nonno

“In tante coppie uno dice dell’altro che ne è orgoglioso, ma non è scontato, io lo sono davvero perché Maria è la testimonianza che ci ho visto giusto”, spiega Maurizio Costanzo a Silvia Toffanin, in collegamento con lo studio di Verissimo. “Io mi sono sposato quattro volte, ce ne ho messo di tempo per trovare quella giusta. Non si può riuscire al primo colpo”, scherza il giornalista. La domanda più gettonata, negli anni, è quale sia il segreto per la tenuta del loro amore. “L’affetto e il rispetto”, non ha dubbi Costanzo. “L’affetto è una cosa ben più seria dell’amore, il rispetto non è appena il parlare bene”, chiarisce. “Se sono romantico? Beh sì, anche se lo nascondo”.

Oggi è anche nonno di quattro nipoti ai quali è molto legato. "È bello quando la vita ti consente di fare il nonno", racconta a Silvia Toffanin. Ogni giovedì li invita a pranzo, nel suo ufficio "Non perché io abbia dei ricordi, ma perché ce li abbiano loro. Perché possano dire: ‘Ti ricordi quando andavamo a pranzo con il nonno?'".

I matrimoni di Maurizio Costanzo prima di Maria

Prima di innamorarsi di Maria De Filippi in effetti Costanzo ha avuto una vita sentimentale particolarmente ricca. Oggi 84 anni, nel 1963 il giornalista sposa la fotoreporter Lori Sammartino, più grande di lui di 14 anni. Presto però Maurizio Costanzo si innamorerà della giornalista Flaminia Morandi, che sposa nel 1973 e dalla quale ha due figli, Camilla e Saverio. Qualche relazione più tardi, sarà la volta di Marta Flavi, con la quale il matrimonio durerà appena un anno. È il 1990 quando il conduttore decidere di andare a convivere con Maria De Filippi. Si sposano cinque anni dopo e nel 2004 adottano il figlio Gabriele.