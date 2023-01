Maria De Filippi si arrabbia con Samu durante la registrazione di Amici, cos’è accaduto Il ballerino Samu è diventato destinatario di una ramanzina da parte di Maria De Filippi. L’episodio è avvenuto nel corso della registrazione di Amici del 19 gennaio 2023.

A cura di Stefania Rocco

Dopo l’episodio di Capodanno, Maria De Filippi sembrerebbe avere intenzione di essere particolarmente vigile sull’atteggiamento degli allievi di Amici, alcuni dei quali costretti ad abbandonare la scuola proprio a causa del comportamento tenuto nel programma. Lo aveva già dimostrato quanto aveva rimproverato Wax per avere dato le spalle ad Arisa durante la famigerata puntata del pomeridiano andata in onda domenica scorsa. “Wax non dare le spalle alle persone che ti parlano, è educazione. Inizio a non sopportarla più la maleducazione. Sei stato il capobanda dei cog***ni”, aveva detto Maria al cantante (con il quale aveva già litigato durante i casting), senza riuscire a mascherare il suo fastidio. Un episodio che si è ripetuto nella puntata di Amici registrata oggi giovedì 19 gennaio.

Samu si toglie la maglietta e Maria De Filippi si arrabbia

La ramanzina a Samu è arrivata durante la sfida comparata con Paky, poco prima che Alessandra Celentano decidesse di dare un banco allo sfidante indipendentemente dall’esito della sfida. Mentre il compagno ballava, Samu si è tolto la maglietta, cosa che nelle prove non aveva fatto. Da regolamento, pare non sia possibile modificare le esibizioni rispetto a quanto fatto in sala prove. Per questo motivo, la conduttrice ha rimproverato il ballerino.

La sfida con Samu sospesa, Paky entra nella scuola

La sfida tra Paky e Samu registrata oggi è stata sospesa per la seconda volta. Dopo che il giudice incaricato dio giudicare i ballerini aveva chiesto del tempo per poterli rivedere., sospendo quindi la sfida per load prima volta, i due ballerini sono tornati a confrontarsi oggi. A interromperli è stata, a sorpresa, Alessandra Celentano che, conquistata da Paky, ha deciso di dargli un banco. Ma Samu non è ancora salvo. Dopo la bravata di Capodanno che lo ha costretto alla sfida, il ballerino dovrà affrontare un secondo sfidante che conoscerà tra qualche giorno.