Anticipazioni Amici 2023: sfumato il caso “noce moscata”, assegnata una maglia per il serale Nessuna novità sullo scandalo “noce moscata” è emerso dalla puntata di Amici 2023 registrata giovedì 19 gennaio. La produzione potrebbe avere deciso di andare avanti rispetto ai fatti di Capodanno.

A cura di Stefania Rocco

La nuova registrazione di Amici 2023 non ha fornito elementi di novità rispetto ai famosi fatti accaduti a Capodanno. Lo scandalo “noce moscata”, così è stato ribattezzato sui social, sembrerebbe essere destinato a chiudersi così, senza che il programma chiarisca cos’è accaduto realmente in casetta lo scorso 31 dicembre. Per quell’episodio, considerato molto grave, due allievi hanno perso il proprio posto nella scuola: Tommy Dali e Valeria Mancini. Il primo è stato allontanato per volere del suo insegnante Rudy Zerbi. La seconda ha perso la sfida contro Cricca. Ma chi sperava che nella registrazione di oggi sarebbe stata fatta maggiore chiarezza resterà deluso. L’argomento non è mai stato toccato, come anticipato da SuperguidaTv.

La ballerina Isobel accede al serale

Intanto, la maestra Alessandra Celentano ha assegnato una nuova maglietta per il serale. Dopo Ramon è toccato alla ballerina Isobel, considerata una tra le più talentuose di questa edizione del talent show. Isobel si è esibita 5 volte prima che l’insegnante e coreografa le accordasse la maglietta.

Paky entra nella scuola grazie ad Alessandra Celentano

La sfida sospesa tra Paky e Samu non si è tenuta nemmeno nel corso della registrazione di oggi pomeriggio. I due ballerino si sarebbero dovuti sfidare per la seconda volta dopo che una settimana fa il giudice incaricato di decidere a chi assegnare la vittoria si era riservato la possibilità di rivederli. A sorpresa, però, a sospendere la sfida è stata la maestra Celentano che ha deciso di assegnare un banco a Paky senza che sostenesse alcuna sfida. Per questo motivo, Samu sarà costretto a incontrare un nuovo sfidante tra qualche giorno. Gianmarco, assente in studio, non ha partecipato alla registrazione. C’è stata, inoltre, una pesante discussione tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro che ha accusato la collega di volersi sostituire a lui nei compiti assegnati a Mattia.