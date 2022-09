Maria De Filippi presenta il cantante Wax ad Amici22: “Io e lui abbiamo discusso ai casting” Ad Amici 22 tra gli allievi anche Wax, giovane cantante scelto da Arisa: nel presentarlo Maria De Filippi ha raccontato un aneddoto accaduto durante i casting. “Io e lui abbiamo discusso, poi abbiamo fatto pace”.

Nel primo appuntamento di Amici 22, in onda questo pomeriggio di domenica 18 settembre dalle 14 su Canale 5, sono state assegnate le prime maglie agli allievi che si sono presentati. La classe definitiva che accederà al Serale andrà a definirsi nel corso dell'anno e molti dei volti oggi ammessi, potrebbero essere poi rimpiazzati da nuovi sfidanti. Tra i tanti giovani presentati in studio, Maria De Filippi ha chiesto a Wax di raggiungere il centro dello studio. Gli ha chiesto subito come si sentisse. Poi ha raccontato: "Io e lui abbiamo litigato".

Maria De Filippi racconta il retroscena con l'aspirante allievo Wax

Maria De Filippi nel suo primo pomeridiano di Amici 22 ha invitato il giovane cantante Wax a raggiungere il centro dello studio per esibirsi. "Candidato per il canto, buongiorno, come stai? Tutto bene?" ha chiesto la padrona di casa che poi ha continuato spiegando:

Io e lui abbiamo discusso ai casting, per questo abbiamo questo rapporto. Poi abbiamo fatto pace.

Il giovane senza proferire parola, era pronto per cantare quando è stato poi interrotto da Leonardo Pieraccioni, ospite in studio. "Speriamo che prende la maglia perché la sua è tutta sbrendolata, parecchio vissuta. Speriamo che ti rivesta" ha scherzato l'attore, riferendosi al fatto che vestisse una maglietta con diversi buchi. Poi la presentazione ufficiale dalla De Filippi:

Ha lavorato come rider, cameriere, traslocatore per essere autonomo e non chiedere soldi in famiglia. Di carattere si definisce sereno variabile. Canta il suo pezzo, Turista per sempre.

Wax ottiene il banco grazie ad Arisa

Dopo i no di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, Wax ha ottenuto la maglia e un posto tra i banchi grazie alla nuova prof di canto Arisa. "Si, si, si, genuino, reale, positivo. Bravo" ha detto la cantante conquistando il sorriso del giovane allievo subito corso a prendere l'indumento con la scritta "Amici".