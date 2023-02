La commozione di Maria De Filippi con Gabriele e i figli di Maurizio Costanzo davanti al feretro Alla camera ardente per Maurizio Costanzo è arrivata anche Maria De Filippi col figlio Gabriele e gli altri figli del conduttore Camilla e Saverio.

A cura di Redazione Spettacolo

Sono arrivati anche i figli di Maurizio Costanzo, oltre a Maria De Filippi, nella camera ardente del presentatore scomparso ieri, dopo un ricovero in una clinica privata romana. Da questa mattina sono tanti i personaggi dello Spettacolo e della politica che si stanno recando a salutare per l'ultima volta Maurizio Costanzo, uno dei protagonisti della vita pubblica e sociale del Paese, scomparso all'età di 84 anni. Dopo Mara Venier, Pierluigi Diaco, il Sindaco di Roma Gualtieri, gli ex sindaci Francesco Rutelli e Virginia Raggi, tra gli altri, sono arrivati anche i figli Saverio e Camilla, dal secondo matrimonio del giornalista con la scrittrice Flaminia e Gabriele, il figlio adottato proprio da Costanzo e Maria De Filippi.

Visibilmente commossi, Maria De Filippi e Gabriele sono stati seduti in prima fila – in piedi, dietro di loro gli altri due figli del giornalista -, cercando di consolarsi reciprocamente ma senza riuscire a trattenere le lacrime. I due hanno accolto di volta in volta tutti coloro che hanno voluto salutare per l'ultima volta Costanzo. Tra questi anche Fiorello, che dopo un passaggio davanti al feretro ha abbracciato lungamente Gabriele e subito dopo anche De Filippi. Sono stati tanti coloro che sono arrivati durante la mattina di sabato alla Camera ardente allestita presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio.

La Camera ardente è stata aperta al pubblico il 25 febbraio dalle 10.30 e resterà aperta fino alle 18 mentre il 26 sarà visitabile dalle 10 alle 18. I funerali, invece, si svolgeranno lunedì 27 febbraio, alle ore 15, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Tra coloro che hanno visitato la Camera ci sono stati Mara Venier, visibilmente emozionata, Pierluigi Diaco che, in lacrime, ha detto che Costanzo è stato tutto per lui, un padre, un mentore, un amico.

In aggiornamento