Pierluigi Diaco in lacrime per Maurizio Costanzo: “Un dolore indicibile, è stato tutto per me” Pierluigi Diaco e il marito Alessio Orsingher sono stati tra i prii ad arrivare alla camera ardente di Maurizio Costanzo. Il presentatore, visibilmente commosso, ha ricordato il suo mentore.

A cura di Francesco Raiola

Pierluigi Diaco e il marito Alessio Orsingher alla camera ardente di Maurizio Costanzo (LaPresse)

È un Pierluigi Diaco distrutto e in lacrime quello che arriva alla camera ardente di Maurizio Costanzo, l'uomo che, come ha spiegato ai giornalisti, era tutto per lui, un padre, un maestro, un alleato. Il conduttore tv e il marito Alessio Orsingher sono arrivati visibilmente commossi presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio dove è stata allestita la camera ardente di Maurizio Costanzo. I due erano assieme a Mara Venier, anche lei in lacrime per la perdita di un amico. Diaco e Orsingher erano particolarmente legati a Maurizio Costanzo, non solo per questioni lavorative, ma anche perché era stato lo stesso giornalista a celebrare il loro matrimonio nel 2017.

Diaco è entrato visibilmente scosso nella camera dove c'è il feretro del giornalista (che rimarrà fino a domenica, mentre i funerali saranno lunedì), scomparso ieriscomparso ieri, avvicinandosi col marito e Venier alla bara e chinandosi per baciarla, prima di uscire. Proprio all'uscita era atteso dai giornalisti. Sorretto dal marito ha espresso in poche parole il suo affetto per Costanzo: "È un dolore indicibile, l'ho conosciuto che avevo 15 anni, ha unito in matrimonio me e Alessio – ha spiegato -, è stato tutto, il mio migliore amico, il mio alleato, il mio maestro, il mio papà". Diaco ha parlato non senza difficoltà, con la voce rotta dal pianto. Poche parole prima di andare via: "Non ho nient'altro da dire".

Pierluigi Diaco sul feretro di Maurizio Costanzo

Una vicinanza quella tra Diaco e Costanzo costruita negli anni, con lo storico giornalista e conduttore che aveva preso Diaco sotto la sua ala protettiva: insieme avevano collaborato per anni a diverse trasmissioni. Nel 2010 Diaco, infatti, entrò nel cast di nel cast di Bontà loro, diventandone autore, mentre l'anno dopo affianca Costanzo nel suo talk, standogli a fianco anche su RTL 102.5 nel Maurizio Costanzo talk, continuando a lavorare come autore del Maurizio Costanzo Show. Un rapporto così forte che Diaco e Orsingher lo avevano scelto per celebrare il loro matrimonio e renderlo così parte fondamentale della loro unione.