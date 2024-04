Leonardo Del Vecchio e Jessica Michel sposi con rito indiano: “Abbiamo detto sì”

video suggerito

Leonardo Del Vecchio, miliardario e rampollo della famiglia di Luxottica, e Jessica Michel si sono sposati con rito indiano: "Abbiamo detto sì", hanno dichiarato in un post congiunto su Instagram.

Il matrimonio indiano di Leonardo Del Vecchio e Jessica Michel

Leonardo Maria Del Vecchio e l’attrice e modella americana Jessica Michel Serfaty, hanno coronato il loro sogno d'amore con rito indiano. Dopo che nel 2023 era arrivata la proposta di nozze lui, che è un erede dell'impero dei Del Vecchio, gruppo Luxottica, ecco che adesso sono marito e moglie. Si erano già conosciuti nel 2017, l'amore è nato solo qualche anno dopo. L'incontro in occasione dei festeggiamenti dei 100 anni degli occhiali Persol: "Ci siamo scambiati poche parole, ma da quella prima volta è nata un’elettricità che non ci ha davvero mai divisi. Ora sono fidanzato ufficialmente e molto felice di esserlo", la dichiarazione di Leonardo in una occasione di qualche mese fa.

Chi è Jessica Michel

Jessica Michel Serfaty, questo il nome completo della modella e influencer, ha cominciato il suo percorso nel 2010 riuscendo ad arrivare quinta classificata nella competizione America’s Next Top Model. A soli 16 anni, il primo figlio, Roman con un giovane di nome Ididia Serfaty. La storia ovviamente è naufragata poco dopo. Ebbe una relazione con Niall Horan dei One Direction e proprio in quei giorni, al Daily Mail, l'ex marito fece notare: "Mia moglie ha abbandonato me e nostro figlio Roman per inseguire il sogno a Los Angeles". Jessica ha sempre respinto tutte le accuse, sottolineando il suo costante coinvolgimento nella vita di Roman: "Non voglio che si pensi che io sia estranea alla vita di mio figlio Roman: gli mando libri e ne acquisto anche per me, dimostrando così il mio impegno nella sua crescita e nel suo benessere".