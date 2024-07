video suggerito

Bianca Balti ferita al mento, cosa le è successo: “Sarebbe potuta andare molto peggio” Bianca Balti ha spiegato sui social come si è procurata la ferita al mento, un piccolo incidente durante i giorni di vacanza trascorsi in Sardegna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Bianca Balti sta trascorrendo le sue vacanze in Sardegna, insieme alle sua amiche Valentina Marocco, Valentina Marchetti e Melissa Satta. Nelle scorse ore ha messo a disposizione dei suoi follower su Instagram il box delle domande e le domande più gettonate sono state quelle riguardanti la ferita presente sul suo mento. La modella ha quindi spiegato come si fosse procurata l'escoriazione.

Bianca Balti e l'incidente in vacanza: "Sarebbe potuta andata molto peggio"

Bianca Balti ha scelto di rispondere ad alcune domande e curiosità dei suoi follower, il cui numero si aggira sui 1,5 milioni. Nella foto in cui condivideva il box domande, la modella mostrava sul mento una piccola escoriazione. Quella ferita non è passata inosservata e i fan le hanno chiesto cosa fosse successo: "Come ti sei fatta male al mento?". Bianca ha quindi spiegato come si fosse procurata il taglio, un piccolo incidente al mare: "Ho picchiato il mento sugli scogli tuffandomi. Comunque sarebbe potuta andare molto peggio". Niente di grave, dunque.

Bianca Balti insieme ad Helly Nahmad

Qualche mese fa si vociferava che Bianca Balti stesse insieme ad Helly Nahmad, collezionista d'arte e amico di Leonardo Di Caprio. La modella aveva postato uno scatto con lui a luglio dell'anno scorso, una foto scattata in occasione del matrimonio tra Madison Headrick e Joseph Nahmad e inserita nel carosello di immagini riassuntive di quei momenti.

Le indiscrezioni su una relazione tra i due erano iniziate a circolare per i commenti sotto al post. Tra questi quello di Valentina Michetti, che scriveva: "Ma voi due?" e poi "Stupendi". Da un po' di tempo, però, sui social non compaiono loro foto insieme. Non è chiaro se la scelta sia dettata dalla volontà di mantenere un profilo basso o se il motivo sia un allontanamenti tra i due.