Bianca Balti avrebbe ritrovato l’amore con Helly Nahmad, ricchissimo amico di Leonardo di Caprio Una foto pubblicata a sorpresa sul profilo Instagram di Bianca Balti sembrerebbe indicare che la super top model ha ritrovato l’amore accanto a Helly Nahmad, collezionista d’arte tra i più ricchi del mondo e amico di Leonardo di Caprio.

A cura di Stefania Rocco

Bianca Balti avrebbe ritrovato l’amore. La super top model, diventata ancor più cara al pubblico italiano dopo essersi raccontata senza filtri durante un’intervista rilasciata a Francesca Fagnani per Belve, è apparsa accanto a Helly Nahmad, ricchissimo collezionista d’arte e amico di Leonardo Di Caprio. Lo scatto è stato pubblicato il 26 giugno scorso, “nascosto” alla vista in quanto ottava foto di un album postato da Bianca. Le foto in cui la super modella compare accanto a Nahmad sono state scattate in occasione del matrimonio tra Madison Headrick, modella americana amica di Balti, e Joseph Nahmad, celebrato in Costa Smeralda. Bianca ha partecipato alle nozze accanto a Helly, fratello dello sposo.

I commenti delle amiche di Bianca Balti

Ma a lasciare intendere che tra i due ci sia qualcosa di più che una semplice amicizia sono stati i commenti postati sotto il carosello di foto da alcune delle amiche di Bianca. “Ma voi due?”, ha scritto Valentina Michetti, tra le più care amiche di Bianca, aggiungendo una serie di emoticon romantiche. Vittoria Ceretti, altra top model amica di Balti, ha invece immediatamente sottolineato con un cuore la “foto 8”. Commento cui Michetti ha risposto: “Stupendi”. È evidente, dunque, che tra Bianca e Nahmad ci sia un legame.

Chi è Helly Nahmad

Mercante e collezionista d’arte americano, è il proprietario della Helly Nahmad Gallery, galleria d’arte di Manhattan che espone opere realizzate da artisti del calibro di Pablo Picasso. Nato nel 1978 danna famiglia di collezionisti, Helly ha cominciato a interessarsi all’arte fin da giovanissimo. A capo di un patrimonio milionario, è proprietario di un intero piano della Trump Tower del valore di 18 milioni di dollari. Si conosce poco della sua vita privata, tranne per il fatto che è stato legato fino al 2008 alla super top model brasiliana Ana Beatriz Barros.