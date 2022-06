Amber Heard: “Chi pensa che io meriti questo odio me lo dica guardandomi negli occhi” Amber Heard parla per la prima volta in tv dopo il maxi processo contro l’ex marito Jhonny Depp: l’attrice ha denunciato la campagna di odio che si è sollevata sui social contro lei. Sull’esito del verdetto: “In realtà capisco, lui è un personaggio amato”.

A cura di Gaia Martino

Due settimane dopo il verdetto del maxi processo che l'ha vista sconfitta contro l'ex marito Jhonny Depp, Amber Heard parlerà pubblicamente per la prima volta in tv. L'attrice apparirà sulla NBC, protagonista di un'intervista speciale di un'ora registrata lo scorso 9 giugno a New York in un clima di piena segretezza, fa sapere Deadline.

L'intervista di Amber Heard dopo il maxi processo

La NBCNews ha dato in anteprima alcune dichiarazioni dell'attrice di Aquaman che ha commentato la vittoria dell'ex marito: "In realtà capisco. È un personaggio amato e le persone sentono di conoscerlo. È un attore fantastico". Ciò che non è andato giù ad Amber Heard, stando alle sue parole, è l'odio sui social che si è sollevato intorno al suo nome. Ha definito "ingiusta" la frenesia di molti utenti che hanno spinto troppo sul favore di Jhonny Depp durante le sei settimane di processo.

Non mi interessa cosa la gente pensa di me, o i giudizi che ciascuno fa a proposito di quello che è successo nella mia intimità domestica o all’interno del mio matrimonio. Non penso che le persone debbano sapere queste cose. Quindi non la prendo sul personale.

Ha continuato il suo sfogo invitando gli utenti a smetterla di augurarle odio e veleno: preferisce che tutto le venga detto faccia a faccia anziché dietro uno schermo.

Ma che qualcuno pensi che io meriti tutto questo odio, tutto questo veleno, anche se pensa che io stia mentendo… ecco, penso che tutto quello dovrebbe dirmelo in faccia guardandomi negli occhi, e non scriverlo sui social.

Quando e dove andrà in onda l'intervista a Amber Heard

L'intervista esclusiva ad Amber Heard andrà in onda sulla NBC martedì e mercoledì, 14 e 15 giugno, nello show "TODAY", in prima serata, si legge su NBC News e in uno speciale "Dateline" venerdì 17 giugno alle 20:00 ET. Dovrebbe essere possibile seguire l'appuntamento anche dall'Italia tramite lo streaming tv del canale televisivo NBC.

Perché Amber Heard ha deciso di accettare l'intervista

Viste le numerose dichiarazioni fatte dal team legale di Jhonny Depp dopo il verdetto finale, Amber Heard avrebbe deciso di accettare l'intervista con Savannah Guthrie per "rispondere a ciò che hanno fatto in modo aggressivo la scorsa settimana; lo ha fatto esprimendo i suoi pensieri e i suoi sentimenti, cosa che non le è stato permesso di fare sul banco dei testimoni", si legge su Deadline.