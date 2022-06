Quanto deve pagare Amber Heard a Johnny Depp per averlo diffamato: la decisione della corte Quanto deve pagare Amber Heard a Johnny Depp per averlo diffamato, stasera alle 21, ora italiana, è stato annunciato il verdetto finale del maxi processo: ecco la decisione della corte.

A cura di Gaia Martino

Questa sera, alle 21 (ora italiana), è arrivata la sentenza del maxi processo per diffamazione che ha visto protagonisti Johnny Depp e Amber Heard. Il verdetto della giuria è stato letto ad alta voce avanti la corte di Fairfax in Virginia: ha partecipato l'attrice di Aquaman ma non l'ex marito, assente per motivi di lavoro. Al centro c'era una richiesta di 50 milioni di dollari da parte del divo de I Pirati dei Caraibi per essere stato diffamato con un articolo sul Washington Post contenente accuse di violenze. La contro richiesta dell'attrice ammontava a 100 milioni di dollari perché definita "bugiarda".

Dopo sei settimane, Amber Heard ha perso ed è stata condannata al risarcimento. Tuttavia la giuria le ha assegnato 2 milioni di dollari di risarcimento per la domanda di controquerela dopo che l'avvocato di Depp definì le sue accuse "una bufala".

Quanto deve pagare Amber Heard all'ex marito Johnny Depp

La corte ha deciso che Amber Heard dovrà pagare all'ex marito 15 milioni di dollari di danni per averlo diffamato. La giuria aveva assegnato a Johnny Depp 10 milioni di risarcimento danni, più 5 di danni punitivi ma il giudice Penney Azcarate ha ridotto quest'ultima a 350 mila dollari. Si tratta di numeri inferiori ai 50 milioni chiesti dall'attore, ma pur sempre un'ingente somma, più del doppio degli alimenti ricevuti al momento del divorzio.

Depp condannato a pagare 2 milioni per diffamazione

La giuria ha inoltre assegnato a Heard 2 milioni di dollari di risarcimento danni per la sua controdenuncia. L'agente di Johnny Depp Adam Waldman aveva dichiarato al Daily Mail che la Heard aveva commesso un "imbroglio" quando chiamò la polizia nel maggio 2016. La giuria nel verdetto finale ha sostenuto di aver ricevuto le prove chiare e convincenti dall'attrice ed ha condannato l'attore a pagare 2 milioni di dollari per diffamazione.