Johnny Depp assente al verdetto del processo contro Amber Heard: “Un grave errore” Johnny Depp sarà assente al verdetto tanto atteso, quello della causa per diffamazione contro Amber Heard.

Johnny Depp sarà assente al verdetto tanto atteso, quello della causa per diffamazione contro Amber Heard. Lo rende noto Angenette Levy, citando fonti vicine a Johnny Depp. L'attore assente a causa di impegni di lavoro già programmati e presi prima del processo. Johnny Depp assisterà al verdetto in collegamento dal Regno Unito. Ecco cosa ha scritto la cronista: "A causa di impegni di lavoro precedentemente programmati presi prima del processo, il signor Depp non sarà fisicamente presente per il verdetto delle 15 di oggi e lo guarderà dal Regno Unito".

I fan: "È un errore"

I fan stigmatizzano il comportamento di Johnny Depp, assente al verdetto del processo contro Amber Heard: "È un grave errore, a mio parere". La visione dei fan è che la sua assenza potrebbe inevitabilmente condizionare il verdetto:

Tremendo sbaglio. Quei giurati hanno dedicato più di un mese dei loro precedenti "impegni" ad ascoltare le prove. Deve loro la cortesia di rinunciare a un “impegno precedente” di essere presente e di ringraziarli personalmente per il tempo e il sacrificio personale che hanno dedicato per giudicare il suo caso.

Johnny Depp alla Royal Albert Hall

Nella serata di ieri, infatti, Johnny Depp era alla Royal Albert Hall per il concerto di Jeff Beck. In quel concerto, nel backstage, si è rincontrato proprio con Kate Moss, la sua ex, che ha testimoniato in suo favore durante il processo. L'incontro con Kate Moss è avvenuto nei camerini della Royal Albert Hall, proprio alla fine del concerto e lungo tutto l'after party per il concerto. L'attore internazionale e la ex top model sono stati insieme dal 1994 al 1997. Johnny Depp è atteso anche in Italia per seguire proprio il concerto dell'amico Jeff Beck, che chiuderà l'Umbria Jazz, il 17 luglio a Perugia. Il leggendario chitarrista duetterà ancora una volta con l'attore.