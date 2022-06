Johnny Depp rivede Kate Moss nei camerini dopo un concerto, i fan: “Tornate insieme” Johnny Depp e Kate Moss ricongiunti e felici, a pochi giorni dalla deposizione della ex top model in favore dell’attore nella causa contro Amber Heard. E i fan che erano presenti: “Tornate insieme!”.

"Tornate insieme!". È il grido dei fan dopo aver visto il party nel backstage del concerto di Jeff Beck, con Johnny Depp e Kate Moss ricongiunti e felici, a pochi giorni dalla deposizione della ex top model in favore dell'attore nella causa contro Amber Heard. Johnny Depp è stato protagonista di questo party dopo il concerto dell'amico Jeff Beck, alla Royal Albert Hall, e il momento con Kate Moss è stato acclamato con grande fervore. Johnny Depp sarà presto anche in Italia. È atteso, proprio con Jeff Beck, all'Umbria Jazz il prossimo 17 luglio.

Kate Moss e Johnny Depp in un red carpet nel 1996.

Il party di Kate Moss con Johnny Depp

Il timing è stato perfetto. Pochi giorni dopo aver testimoniato in favore della star mondiale, Kate Moss ha riabbracciato Johnny Depp nei camerini del concerto di Jeff Beck, alla Royal Albert Hall. La ex top model ha dimostrato così ancora una volta il suo grande sostegno per il suo ex compagno, con cui i rapporti d'amicizia non si sono mai veramente interrotti. Nell'afterparty c'era anche Sharon Osborne, 69 anni. Johnny Depp ha eseguito cover di brani di Marvin Gaye, Jimi Hendrix e John Lennon, proprio insieme a Jeff Beck. Secondo testimoni, Kate Moss è arrivata alle 20 al concerto, ben 90 minuti prima dell'ingresso sul palco di Johny Depp. L'attore internazionale e la ex top model sono stati insieme dal 1994 al 1997. Prima, Johnny Depp ha avuto relazioni con Jennifer Grey, Sherilyn Fenn, Winona Ryder ed è stato poi a lungo con Vanessa Paradis, da cui sono nati i figli Lily-Rose Melody (1999) e John "Jack" Christopher Depp III (2002).

Johnny Depp atteso anche in Italia

Jeff Beck chiuderà l'edizione 2022 di Umbria Jazz, il 17 luglio a Perugia e sul palco è atteso anche Johnny Depp. Lo hanno annunciato gli organizzatori, spiegando che il leggendario chitarrista avrà proprio Johnny Depp nella sua band.