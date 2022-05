Jhonny Depp contro Amber Heard, l’ex fidanzata dell’attore Kate Moss testimonierà al processo Kate Moss testimonierà al maxi processo che vede Jhonny Depp contro Amber Heard secondo quanto rivela una fonte a People: la top model dovrebbe testimoniare a favore del suo ex fidanzato con cui ha avuto una storia dal ’94 al ’97.

Il processo di Jhonny Depp e Amber Heard sembra essere agli sgoccioli. Dopo le versioni dei fatti date dai due protagonisti, ora spazio alle testimonianze in attesa del verdetto finale. Dopo quella depositata da Ellen Barkin che ha accusato l'attore di essere un uomo geloso e dipendente dall'alcol, un'altra ex fidanzata di Depp sarebbe pronta a testimoniare, si tratta di Kate Moss con cui l'attore ha avuto una relazione dal 1994 al 1997. La top model è stata tirata in ballo da Amber Heard che durante la deposizione raccontò di averla pensata temendo che volesse spingere sua sorella Whitney Henriquez giù da una scalinata. Una fonte vicina a Jhonny Depp avrebbe rivelato a People che la sua ex fidanzata top model parlerà alla corte di Fairfax, in Virginia, tramite collegamento video nella giornata di mercoledì.

Kate Moss dovrebbe testimoniare a favore di Jhonny Depp

Una fonte a People ha rivelato che anche Kate Moss prenderà parte al mega processo che vede protagonisti Jhonny Depp e l'ex moglie Amber Heard. La modella, ex fidanzata della star di Hollywood, dovrebbe testimoniare in videoconferenza mercoledì a favore di Depp dopo essere stata menzionata dall'attrice di Aquaman. Durante la deposizione della scorsa settimana la Heard, per giustificare l'aggressione contro l'ex marito, aveva detto di aver pensato alla modella temendo che volesse spingere sua sorella Whitney Henriquez giù dalle scale. La sua supposizione sarebbe frutto di un episodio raccontato durante il processo al Sun nel 2020, a Londra: l'attrice sosteneva di aver sentito dire che Depp aveva spinto la sua ex fidanzata (Kate Moss) dalle scale, quando erano ancora fidanzati. Testimonianza che gli avvocati dell'attore giudicarono come "totale invenzione".

La testimonianza di Ellen Barkin

Un'ex di Jhonny Depp ha già depositato la sua testimonianza: Ellen Barkin con cui l'attore ha avuto una storia negli anni '90 ha parlato di lui come un uomo geloso e dipendente dall'alcol. Queste le accuse dell'attrice e produttrice cinematografica: