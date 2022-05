Processo Depp Heard, l’ex fidanzata Ellen Barkin: “Era un uomo geloso e sempre ubriaco” “Era un uomo possessivo e geloso. ‘Dove stai andando? Con chi esci? Che cosa hai fatto ieri sera’”, sono alcune delle parole riportate da Barking nella video testimonianza registrata nel 2019 e portata in aula come prova.

A cura di Giulia Turco

Sono gli ultimi atti del processo di Johnny Depp e Amber Heard. Dopo aver depositato ciascuno le proprie versioni dei fatti, le due parti coinvolte in questi giorni stanno lasciando spazio alle testimonianze, in attesa del verdetto finale. Il processo dovrebbe andare avanti ancora circa una settimana. Nelle ultime ore i video trasmessi dall’aula di tribunale in Virginia hanno mostrato la testimonianza depositata dall’ex compagna di Depp, Ellen Barkin, che ha parlato di lui come un uomo geloso e dipendente dall’alcol.

La testimonianza di Ellen Barkin contro Johnny Depp

La relazione dell’attore con Ellen Barkin risale agli anni ’90. Nel video riprodotto in aula durante una delle ultime udienze del processo, l’attrice racconta che Depp era “spesso ubriaco” ai tempi della loro storia. “Era un uomo possessivo e geloso. ‘Dove stai andando? Con chi esci? Che cosa hai fatto ieri sera’”, sono alcune delle parole riportate da Barking nella video testimonianza registrata nel 2019 e portata in aula come prova. “Una volta mi ero procurata un graffio che lo ha fatto parecchio arrabbiare, insisteva a dire che me lo fossi procurata facendo sesso con un'altra persona che no era lui”, continua l’attrice. “Era sempre ubriaco o fatto di marijuana”. Mrs Barkin ha continuato raccontando un episodio risalente al 1998, mentre lei e Johnny Depp stavano entrambi girando il film Paura e Delirio a Las Vegas. “Il signor Depp ha lanciato una bottiglia di vino nella stanza, la camera d’albergo di Las Vegas. Non so perché l’abbia lanciata”.

La testimonianza dell’ex agente di Depp

Nel frattempo, sempre nella stessa giornata, in aula è stata ascoltata la testimonianza di Tracey Jacobs, ex agente della star, secondo il quale la sua carriera avrebbe sofferto dopo il 2010 a causa di “comportamenti non professionali”, citando l’uso di droghe e alcol e il fatto di presentarsi costantemente in ritardo sul set.