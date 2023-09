Gabriel Guevara arrestato a Venezia: “Su di lui pendeva un mandato di arresto internazionale” Stando a quanto riporta TPI, Gabriel Guevara, attore e teen idol classe 2001, sarebbe stato arrestato al Festival del Cinema di Venezia nelle ultime ore. Oggi avrebbe dovuto partecipare ad una conferenza stampa e ad una premiazione ma “su di lui pendeva un mandato di arresto internazionale”.

A cura di Gaia Martino

L'attore spagnolo Gabriel Guevara sarebbe stato arrestato nelle ultime ore a Venezia, dove si era recato per partecipare ad un evento della Mostra del Cinema, in corso in questi giorni. Stando a quanto riporta TPI, sul teen idol, diventato famoso per il suo ruolo da protagonista in "Culpa Mia", e nei suoi rispettivi sequel, “Culpa Tuya” e “Culpa Nostra”, pendeva un mandato di arresto internazionale con l'accusa di violenza sessuale.

L'arresto di Gabriel Guevara

La riporta TPI la notizia che ha scosso il mondo del cinema nelle ultime ore. Gabriel Guevara era uno degli ospiti del Festival del Cinema di Venezia oggi, domenica 3 settembre: avrebbe dovuto partecipare a una conferenza stampa e a una premiazione. Ma, dopo aver arricchito le sue stories di Instagram – pubblicate ieri – con le immagini che lo ritraevano per i canali della "città galleggiante", non ha più condiviso aggiornamenti sul suo soggiorno italiano. Stando all'indiscrezione riportata da TPI nelle ultime ore, l'attore sarebbe stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Su di lui, si legge, pendeva un mandato di arresto internazionale.

La circolazione della notizia ha scosso il mondo dei social, fan da tutto il mondo si stanno interrogando sui fatti. In particolare un utente era giunta a Venezia per incontrarlo: "Non so nulla, sono al Festival ma lui non c'è più tra gli ospiti", ha scritto su X (ex Twitter).

La carriera di Gabriel Guevara

Classe 2001, Gabriel Guevara è un attore e modello franco-spagnolo: è diventato un teen idol grazie a Prime Video e ai suoi ruoli da protagonista di film come È Colpa Mia? e serie di successo come Skam España. Nato e cresciuto a Madrid, è figlio di Marlene Mourreau, modella e attrice francese, e Michel Guevara, ballerino. È apparso nel film Charter e nello stesso anno ha lavorato anche alla serie Señoras, è anche nel cast del film Bosè dedicato alla vita di Miguel Bosè. Il suo ruolo più importante è nel film Colpa Mia dove veste i panni di Nick Leister.