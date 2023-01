Percy Hynes White di Mercoledì silenzia Instagram dopo le accuse: “Ha fatto sesso con una minorenne” È scoppiato un caso intorno a Percy Hynes White, l’attore che interpreta il ruolo di Xavier nella serie Mercoledì Addams. L’attore ha disattivato i commenti ai post su Instagram dopo che alcune ragazze lo hanno accusato di violenze sessuali: su Twitter sono spuntate numerose testimonianze. “Organizzava feste nella sua cantina con gli amici per molestare le ragazze ubriache”.

A cura di Gaia Martino

Sono ore complesse quelle che sta vivendo Percy Hynes White. L'attore che interpreta il ruolo di Xavier nella serie televisiva Netflix Mercoledì Addams, ha disabilitato i commenti sul suo profilo Instagram. Nessun utente dunque può più rilasciare un messaggio ai suoi post: ma perché? Su Twitter in queste ore è diventato virale l'hastag con il suo nome, tirato in ballo da alcune giovani ragazze che lo avrebbero accusato di molestie.

Dal profilo IG di Percy Hynes White

Stando a quanto raccontato da una ragazza il cui nome su Twitter è @milkievich , la star di Netflix in compagnia dei suoi amici avrebbe molestato diverse ragazze minorenni dopo averle invitate ad alcune feste a base di droga e alcol. "Avrebbe già alcune accuse di stupro", si legge nel tweet di denuncia al quale si sarebbero aggiunte diverse testimonianze. L'account in questione da cui è partito il thread porta proprio l'hashtag #cancelPercy : la vicenda ha colpito i media internazionali, a parlarne infatti anche il tabloid francese Ohmymag e PedestrianDaily, tabloid con sede a Sidney, in Australia. Percy Hynes White, dopo aver silenziato i commenti al suo profilo Instagram, non ha ancora commentato quanto sta accadendo.

Le accuse contro Percy Hynes White

Una ragazza di nome @milkievich su Twitter ha dato il via ad una serie di testimonianze secondo le quali Percy Hynes White, oggi 21enne, sarebbe accusato di violenze sessuali. "Percy vive a Toronto, lui e il suo gruppo di amici sono noti da quando avevano 15 anni per essere predatori che cercano di manipolare le ragazze per fare sesso con loro o per ottenere delle foto nude. Quando è diventato un po’ più grande ha iniziato a organizzare feste nel suo seminterrato, pianificando con i suoi amici di invitare ragazze ritenute "hot" per farle ubriacare e fare sesso con loro, fingendo di essere fatti e ubriachi. Quando aveva diciassette anni, faceva sesso, abusava e faceva sballare una mia amica che all’epoca aveva 13/14 anni. L’ultima volta che ho saputo che hanno fatto sesso lei aveva 16 anni e lui 20" si legge nel messaggio scritto dalla giovane che ha poi raccontato cosa le avrebbe fatto l'attore: "Mi ha aggredito a una di quelle feste mentre ero ubriaca, mi ha messa alle strette, ha aggredito diversi miei amici, ha accuse di stupro, rideva delle vittime, condivideva nudi online contro la volontà delle ragazze".

Il tweet di @milkievich

La giovane in questione ha poi condiviso su Twitter alcune fotografie che la star di Netflix avrebbe inviato "un gruppo di minorenni". Le immagini mostrano Percy Hynes White nudo, prima steso su un letto, poi seduto su un water.

Il tweet di @milkievich

Le testimonianze: "Sapere cosa ci ha fatto è disgustoso"

Dopo l'accusa, molte ragazze avrebbero trovato il coraggio di denunciare quanto accaduto in passato. "Sapere quello che ha fatto a me e ad altre donne è disgustoso", le parole di un utente di nome @Karissbs su Twitter.

Poi ancora @desireeecameron ha raccontato: "Fa male vedere quest'uomo sotto gli occhi di tutti e ammirato da centinaia di migliaia di giovani ragazze. Ha lasciato che mi violentassero nel suo seminterrato e quando mi ha chiamato per questo, si è preoccupato della polizia e non del fatto che stessi bene. Poi ha continuato a permettere a uno stupratore di vivere da sua madre". La ragazza per dimostrare di conoscere Percy Hynes White ha anche pubblicato alcune fotografie nelle quali è al suo fianco: "Eravamo amici al liceo", poi ha condiviso l'immagine di una chat privata con lui nella quale gli racconta i fatti per i quali avrebbe sofferto molto. La chat è datata giugno 2020. Questa la risposta dell'attore: "Nessuno ha detto che stai mentendo, ho solo bisogno di assicurarmi di sentirlo da tutti, visto che è una situazione super delicata e non ho mai avuto a che fare una cosa del genere prima d'ora, inoltre sono appena stato accusato di stupro".

Queste accuse hanno generato una vera e propria shitstorm nei confronti dell'attore: il blocco dei commenti pare essere proprio una risposta a questo effetto.