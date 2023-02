“Ho pensato al suicidio”, Armie Hammer rompe il silenzio dopo le accuse di violenze e cannibalismo Due anni dopo aver affrontato una serie di accuse di abusi sessuali e di cannibalismo, Armie Hammer rompe il silenzio e prende le distanze da qualsiasi illecito di stampo criminale: “Riconosco i miei errori, sono stato uno stron*o egoista, ho usato le persone perché mi facessero sentire meglio. Ora sono una persona più sana, più felice, più equilibrata”.

Due anni dopo aver affrontato una serie di accuse di abusi sessuali che hanno posto fine alla sua carriera di star del cinema, Armie Hammer si sta aprendo alla possibilità di raccontare la sua versione della storia. In una nuova intervista, rivela di aver contemplato il suicidio dopo il suo crollo pubblico e ha rivelato di essere stato abusato sessualmente da un giovane pastore a 13 anni.

Gli abusi a 13 anni e la distorsione della sessualità

Hammer, che è stato oggetto di un'indagine della polizia di Los Angeles dopo essere stato accusato di stupro, ha negato ogni illecito criminale, nonostante abbia ammesso abusi di tipo emotivo e psicologico nei confronti delle ex partner conosciute su Internet. L'attore accusato anche di essere un feticista del cannibalismo, ora afferma che il suo interesse per la BDSM (ndr, acronimo che sta per Bondage, Dominazione, Sottomissione e Masochismo) ha origine nell'abuso sessuale da parte di un giovane pastore quando lui aveva 13 anni.

Ha introdotto la sessualità nella mia vita in un modo che era completamente fuori dal mio controllo. Ero impotente, la sessualità mi è stata presentata in un modo spaventoso. Tutto questo si è poi trasformato in una smania di controllo, soprattutto sessualmente.

Lo scandalo, le accuse e il pensiero del suicidio

Parlando con il sito Air Mail nella sua prima intervista esclusiva, Hammer ha raccontato dei suoi abusi infantili e ha tentato di spiegare i motivi che lo hanno spinto a determinati comportamenti da adulto. Hammer è stato accusato nel 2021 di abusi sessuali e comportamento improprio da parte di numerose donne, le cui affermazioni sono aumentate vertiginosamente sui social media e lo hanno sbattuto al centro di una tempesta mediatica. Di conseguenza è stato abbandonato dalla sua agenzia, la WME, ed è stato esonerato da tutti i progetti cinematografici in cui doveva essere coinvolto, tra cui Un matrimonio esplosivo di Jennifer Lopez. Negli ultimi due anni, l'attore ha lavorato come venditore di multiproprietà alle Isole Cayman e ha trascorso del tempo in una struttura di recupero. L'anno scorso, una docuserie Discovery +, "House of Hammer", ha raccontato la sua rovinosa attraverso le testimonianze di una parte delle sue accusatrici.

L'attore ha rivelato di aver contemplato il suicidio mentre la sua vita si stava sgretolando: "Ero nell'oceano e ho nuotato il più lontano possibile e speravo di annegare o di essere colpito da una barca o mangiato da uno squalo", dice Hammer a Air Mail, ricordando un periodo alle Cayman, "poi ho capito che i miei figli avevano ancora bisogno di me". I due figli sono nati dal matrimonio con la conduttrice televisiva Elizabeth Chambers, con la quale è stato sposato per dieci anni e dalla quale si è separato prima che le accuse venissero alla luce.

"Ero uno stron*o egoista", la confessione di Armie Hammer

Hammer ha commentato i suoi rapporti con le accusatrici Courtney Vucekovich e Paige Lorenze, riconoscendo che "le dinamiche relazionali erano sbagliate" e ammettendo di essere stato emotivamente violento nei confronti di entrambe, essendo favorito da una posizione di potere derivata dalla sua grande fama.

Courtney Vucekovich in House of Hammer

Ha continuato a negare però l'illecito criminale, sintetizzando i suoi errori nell'appellativo di "stronzo".

Sono qui per riconoscere i miei errori, assumermi la responsabilità del fatto che ero uno stronzo, che ero egoista, che ho usato le persone perché mi facessero sentire meglio e, quando ho finito, sono andato avanti. Ora sono una persona più sana, più felice, più equilibrata. Sono in grado di esserci per i miei figli, sono davvero grato per la mia vita, la mia guarigione e tutto il resto. Non tornerei indietro e annullerei tutto quello che mi è successo.

Il sostegno dell'amico Robert Downey Jr.

L'attore di "Chiamami col tuo nome" ha ribadito di aver trovato un amico in Robert Downey Jr., che lo ha sostenuto durante il suo crollo e ha fornito ulteriore assistenza finanziaria per il periodo in riabilitazione: